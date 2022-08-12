Бизнес-омбудсмен Минеева рассказала о господдержке частных инфраструктурных проектов

Бизнес-омбудсмен отметила, что новая мера господдержки будет способствовать росту кредитования инфраструктурных проектов, поскольку предполагает уменьшение рисков для кредиторов. Как сообщает newsnn.ru, это позволит привлечь инвестирование в проекты ЖКХ, транспортной и энергетической отраслей.
Согласно постановлению правительства, новые меры господдержки распространяются на российские организации, которые вложили в проекты от 20% собственных средств. По мнению экспертов, рост кредитования инфраструктурных проектов будет обусловлен снижением рисков для получателей кредитов.
Новой мерой поддержки станут государственные гарантии по инфраструктурным проектам. По словам председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, наличие гарантий государства должно способствовать привлечению финансирования в транспортные и строительные проекты, а также в проекты в сфере энергетики и ЖКХ.
Государство будет предоставлять гарантии для обеспечения коммерческих кредитов и займов, которые осуществляются по программе эмиссии инфраструктурных облигаций и передаются застройщиком как льготные кредиты.
Согласно постановлению, государство будет предоставлять гарантии на сумму свыше 2 миллиардов рублей. Предполагается, что они будут покрывать до половины основной кредитной задолженности. Речь идет о займах, которые кредитор должен выплатить в период от трех до тридцати лет.
Если реализация проекта подразумевает использование других форм госфинансирования, то общий объем поддержки, включая госгарантию, должен быть не более 50% стоимости проекта.
Воспользоваться государственными гарантиями могут предприниматели, которые вложили в реализацию проекта 20% средств от его стоимости.
Отбором проектов будет заниматься специальная межведомственная комиссия, созданная Минэкономики России. Данная структура будет рассматривать проекты, в которых сумма предполагаемой госгарантии составляет менее 10 миллиардов рублей. Если проект нуждается в большем обеспечении, то решение принимает подкомиссия по повышению устойчивости финсектора и отдельных экономических отраслей. Это структура, созданная в целях повышения устойчивости экономики нашей страны в условиях действующих санкций. Заключительное решение о предоставлении госгарантий принимает правительство.
По мнению члена генсовета общественной организации «Деловая Россия» Алексея Мостовщикова, новая мера достаточно актуальна, так как многие субъекты бизнеса не могут получить кредиты именно из-за невозможности предоставления гарантии.