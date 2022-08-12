Бизнес-омбудсмен Минеева рассказала о господдержке частных инфраструктурных проектов

Отбором проектов будет заниматься специальная межведомственная комиссия, созданная Минэкономики России. Данная структура будет рассматривать проекты, в которых сумма предполагаемой госгарантии составляет менее 10 миллиардов рублей. Если проект нуждается в большем обеспечении, то решение принимает подкомиссия по повышению устойчивости финсектора и отдельных экономических отраслей. Это структура, созданная в целях повышения устойчивости экономики нашей страны в условиях действующих санкций. Заключительное решение о предоставлении госгарантий принимает правительство.