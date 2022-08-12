Буцаев: 17 регионов могут остаться со старыми данными по полигонам

По данным генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в мае минувшего года к ним поступило поручение вице-премьера Виктории Абрамченко провести первый в России хакатон, который должен быть посвящен обращению с отходами. Требовалось выяснить, насколько точна информация, чтобы в дальнейшем использовать ее, когда станут вносить корректировки в федеральную схему и будет разрабатываться концепция развития отрасли. За счет этого должны снизиться риски нарушения законодательства в сфере обращения с ТКО, выше станут полнота и достоверность данных. Обновленные данные позволят РЭО спрогнозировать работу полигонов.