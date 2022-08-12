Буцаев: 17 регионов могут остаться со старыми данными по полигонам

17 российских регионов все еще не смогли предоставить данные по самым большим полигонам.
Как сообщает tass.ru, данные, которые будут получены в ходе облета, затем в РЭО используют для построения 3D-моделей. Но, к примеру, от властей Волгоградской области вообще не пришли данные ни по одному объекту размещения твердых коммунальных отходов (ТКО).
По данным генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в мае минувшего года к ним поступило поручение вице-премьера Виктории Абрамченко провести первый в России хакатон, который должен быть посвящен обращению с отходами. Требовалось выяснить, насколько точна информация, чтобы в дальнейшем использовать ее, когда станут вносить корректировки в федеральную схему и будет разрабатываться концепция развития отрасли. За счет этого должны снизиться риски нарушения законодательства в сфере обращения с ТКО, выше станут полнота и достоверность данных. Обновленные данные позволят РЭО спрогнозировать работу полигонов.
«Регион будет четко понимать план своего развития», — пояснил Буцаев. Те, кто откажется от участия в проекте, могут столкнуться в дальнейшем с переполненными полигонами, и некорректно будут определены сроки рекультивации.
Чтобы можно было создать трехмерные цифровые модели для 506 действующих полигонов, обозначенных в федеральной схеме обращения с ТКО, в РЭО приняли решение сделать это с помощью воздушного лазерного сканирования посредством их облетов. Их в будущем планируют проводить каждый год.
По данным заместителя гендиректора РЭО Алексея Макрушина, дроны смогли на данный момент облететь уже территории примерно 200 полигонов. В списке регионов, из которых не пришли заявки по более чем 50 большим объектам с мощностью свыше 100 тысяч тонн в год, он назвал, в частности, Омскую, Псковскую, Рязанскую области, Республику Башкортостан и ряд других субъектов РФ.
Работы специалистами РЭО проводятся вместе с их коллегами из ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу». Сначала территорию полигона с воздуха облетает беспилотный летательный аппарат, на котором смонтировано устройство, позволяющее проводить мобильное лазерное сканирование — лидар. Измерения, которые получены таким образом, затем специалисты выстраивают в виде облака точек. После чего они занимаются наложением текстур, ортофотопланов, привязкой проектной документации на объект.