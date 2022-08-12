Дефицит осадков зафиксировали синоптики в Свердловской области

Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильмфанд сообщил ТАСС, что в регионе замечено всего 5 мм осадков. Тем временем в Калининградской области зафиксировали всего 3% от месячной нормы. В Астраханской области не упало ни капли дождя.
Со слов Вильфанда, сложившееся положение дел не окажет негативного воздействия на кампанию по уборке урожая, а, наоборот, поможет ей.
Ранее TagilCity.ru рассказывал, что июль 2022 года в Свердловской области зафиксировали самый сухой месяц за последние 130 лет. Подобная ситуация возникала только в 1889 и 1989 годах, когда выпало всего 20 мм осадков.