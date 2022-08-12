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Дефицит осадков зафиксировали синоптики в Свердловской области

Дефицит осадков зафиксировали синоптики в Свердловской области

Сегодня, 11:45
Фото: 1MI
В первой декаде августа синоптики зафиксировали дефицит осадков в Свердловской области. Событие не возымеет негативных последствий на кампанию по уборке урожая.

Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильмфанд сообщил ТАСС, что в регионе замечено всего 5 мм осадков. Тем временем в Калининградской области зафиксировали всего 3% от месячной нормы. В Астраханской области не упало ни капли дождя.

Со слов Вильфанда, сложившееся положение дел не окажет негативного воздействия на кампанию по уборке урожая, а, наоборот, поможет ей.

Ранее TagilCity.ru рассказывал, что июль 2022 года в Свердловской области зафиксировали самый сухой месяц за последние 130 лет. Подобная ситуация возникала только в 1889 и 1989 годах, когда выпало всего 20 мм осадков.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Природа#Урожай#Гидрометцентр#Уборка#Дождь#Осадки
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