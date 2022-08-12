Дефицит осадков зафиксировали синоптики в Свердловской области

Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильмфанд сообщил ТАСС, что в регионе замечено всего 5 мм осадков. Тем временем в Калининградской области зафиксировали всего 3% от месячной нормы. В Астраханской области не упало ни капли дождя.