Движение на мосту через Тагильский пруд запущено в Нижнем Тагиле

Техническое открытие моста, соединяющего два берега Тагильского пруда, состоялось в Нижнем Тагиле 12 августа, в первый день празднования 300-летия города. Помимо чиновников и журналистов на мероприятие пришли десятки тагильчан.
Движение транспорта открыл губернатор Евгений Куйвашев. Затем он обратился к тагильчанам и поздравил их со значимым событием в жизни города.
Открыли самый важный проект в Нижнем Тагиле за последние годы — мост через городской пруд. Благодаря этому мосту значительно разгрузится центр города, можно будет быстрее добраться из одного района в другой. Ребята молодцы, все успели в срок, хоть было очень тяжело. Мост, кстати, получился очень красивым — он станет новой достопримечательностью. Попросил главу Нижнего Тагила составить мне список отличившихся работников — они получат государственные награды и знаки отличия «За заслуги перед Свердловской областью», — сказал губернатор.
Все собравшиеся на мероприятии громко кричали «Ура!». Сначала по мосту двинулась колонна самосвалов, затем проехали автомобили почетных гостей и автобусы с журналистами.
Также замглавы города Егор Копысов вручил строителям почетные грамоты. Они тоже поздравили жителей Нижнего Тагила с 300-летним юбилеем.
После технического открытия строители продолжат благоустройство тротуаров и прилегающих проездов. Сдача объекта запланирована на ноябрь этого года. До этого транспорт сможет двигаться по временной схеме и с рядом ограничений.
Напомним, мост через Тагильский пруд считают самым значимым проектом, реализованным за последние годы в Нижнем Тагиле. Новая транспортная развязка соединила Дзержинский и Тагилстроевский районы и в дальнейшем, по прогнозам специалистов, снизит транспортную нагрузку на центральную часть города и улучшит логистику при движении в Верхнюю и Нижнюю Салду.
Строительство моста протяженностью 434 метра, а также пяти километров дорог обошлось в более 4,5 млрд рублей. Реализацией проекта занимается компания «АльмакорГруп».
По решению главы города дорогу от Уральского проспекта до Свердловского шоссе назвали Луганским проспектом. Владислав Пинаев считает, что мост не только улучшит транспортную логистику, но и станет новым объектом для притяжения туристов. Внешний вид моста действительно впечатляет. Сама переправа и арки моста оборудованы архитектурной подсветкой, при включении которой создается красочное световое шоу.
Помимо моста, в дни празднования 300-летия Нижнего Тагила открыли еще несколько знаковых объектов: стелу, Площадь трудовой доблести и мост на улице Циолковского. Впереди тагильчан ждет насыщенная программа, ознакомиться с которой можно здесь. Для тех, кто не успел посетить какое-либо мероприятие, редакция TagilCity.ru ведет прямые трансляции на сайте и в соцсетях.