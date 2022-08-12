Движение на мосту через Тагильский пруд запущено в Нижнем Тагиле

Помимо моста, в дни празднования 300-летия Нижнего Тагила открыли еще несколько знаковых объектов: стелу, Площадь трудовой доблести и мост на улице Циолковского. Впереди тагильчан ждет насыщенная программа, ознакомиться с которой можно здесь. Для тех, кто не успел посетить какое-либо мероприятие, редакция TagilCity.ru ведет прямые трансляции на сайте и в соцсетях.