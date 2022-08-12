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Движение по мосту на Циолковского открыли в Нижнем Тагиле

Движение по мосту на Циолковского открыли в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:17
Фото: TagilCity.ru
Четыре полосы дороги на Тагилстрой открыли для движения автомобилей и общественного транспорта 12 августа.

В Нижнем Тагиле впервые с мая прошлого года запустили движение по всем полосам дороги, соединяющей центр города с Тагилстроем. Однако на улице Циолковского по-прежнему действует ряд ограничений, так как сдача первого этапа состоится после завершения монтажа трамвайных путей и благоустройства тротуаров.


Движение разрешено для легкового и общественного транспорта, грузовому также проезд запрещен. Основной запуск планируется на 20-е числа августа, в том числе трамваев. Ограничения по скорости остаются прежними — 20 и 40 км/ч, - рассказал TagilCity.ru Владимир Останин.

Подрядная организация планирует открыть движение для трамваев и грузового транспорта во второй половине августа. 

Напомним, мост на улице Циолковского был закрыт на реконструкцию в мае прошлого года, после чего срок открытия переносился несколько раз. Реализацией проекта за 1,3 млрд рублей занимается компания «Уралстроймонтаж». Завершить работы по капремонту улиц Циолковского и Октябрьской революции подрядная организация должна в 2024 году.

Также сегодня, в первый день празднования 300-летнего юбилея Нижнего Тагила, состоялось открытие других знаковых объектов, о которых мы рассказываем в наших прямых эфирах на сайте и в соцсетях. С программой мероприятий масштабного празднования Дня города можно ознакомиться здесь.

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