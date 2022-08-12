Движение по мосту на Циолковского открыли в Нижнем Тагиле

Также сегодня, в первый день празднования 300-летнего юбилея Нижнего Тагила, состоялось открытие других знаковых объектов, о которых мы рассказываем в наших прямых эфирах на сайте и в соцсетях. С программой мероприятий масштабного празднования Дня города можно ознакомиться здесь.