Екатеринбурженка вывихнула челюсть и разбила нос шлепающему девушек велосипедисту

По словам девушки, она возвращалась домой. В какой-то момент к ней сзади подъехал мужчина на велосипеде и шлепнул.
Она бросила в него сумку и попала по колесам. Мужчина упал. Девушка раньше занималась каратэ. Она схватила его и ударила. После этого пострадавшая вызвала полицию. Они вместе пришли в полицию.
Девушка хотела написать заявление, но его не приняли, так как доказательств было недостаточно. Там добавили, что самой девушке ущерб не причинён. Теперь ей грозит наказание.
Екатеринбурженка рассказала, что она общалась с адвокатом. Он сказал, что за нанесение телесных повреждений девушка может быть привлечена к ответственности, если он напишет заявление, пишет Е1.