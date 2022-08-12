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Екатеринбурженка вывихнула челюсть и разбила нос шлепающему девушек велосипедисту

Екатеринбурженка вывихнула челюсть и разбила нос шлепающему девушек велосипедисту

Сегодня, 18:34
Фото: 1MI
Екатеринбурженка дала отпор велосипедисту, который шлепал девушек. Инцидент произошёл на Эльмаше. Девушка разбила нос обидчику и вывихнула челюсть.

По словам девушки, она возвращалась домой. В какой-то момент к ней сзади подъехал мужчина на велосипеде и шлепнул. 

Она бросила в него сумку и попала по колесам. Мужчина упал. Девушка раньше занималась каратэ. Она схватила его и ударила. После этого пострадавшая вызвала полицию. Они вместе пришли в полицию.

Девушка хотела написать заявление, но его не приняли, так как доказательств было недостаточно. Там добавили, что самой девушке ущерб не причинён. Теперь ей грозит наказание. 

Екатеринбурженка рассказала, что она общалась с адвокатом. Он сказал, что за нанесение телесных повреждений девушка может быть привлечена к ответственности, если он напишет заявление, пишет Е1.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Екатеринбург#Новости УрФО#Велосипедист#Нападение#Избиение
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