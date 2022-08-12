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Евгений Куйвашев: «Нижний Тагил — сердце горнозаводской цивилизации»

Евгений Куйвашев: «Нижний Тагил — сердце горнозаводской цивилизации»

Сегодня, 20:16
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил Нижний Тагил с 300-летним юбилеем. Торжественное мероприятие состоялось в цирке 12 августа.
Для меня огромная честь разделить с вами радость этого славного юбилея. Среди всех городов Свердловской области уральский Танкоград занимает особое место, Нижний Тагил — город с крепкими промышленными традициями. С Демидовских времен и до наших дней — это сердце горнозаводской цивилизации, — сказал Евгений Куйвашев.

Он отметил, что Нижний Тагил очень преобразился, а реализация масштабных проектов в городе не будет останавливаться.

Желаю новых свершений славному Нижнему Тагилу! — такими словами глава региона закончил поздравительную речь.
Фото: TagilCity.ru

Напомним, на празднование 300-летия Нижнего Тагила приехала делегация из почетных гостей. Они приняли участие в открытии стелы «Город трудовой доблести» на привокзальной площади, запуску движения по мосту через Тагильский пруд, а также посетили «Тагильскую лагуну — 2» за ГДДЮТ.

300 лет Нижнему Тагилу. День первый. Текстовая трансляция TagilCity.ru
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