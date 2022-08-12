Хабиб поздравил Нижний Тагил с юбилеем. Но съемку ограничил

Напомним, юбилей Нижнего Тагила отмечают 12 и 13 августа. Уже открыты стела «Город трудовой доблести», мост через Нижнетагильский пруд. А впереди — еще множество интересных событий, о которых онлайн будет рассказывать редакция TagilCity.ru.