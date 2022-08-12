Хабиб поздравил Нижний Тагил с юбилеем. Но съемку ограничил

— День города, такая огромная цифра — 300 лет. Я честно волнуюсь! Хочется выйти — тем более я выступаю в завершающем блоке — и хочется, чтобы люди максимально натанцевались и попели от души. Хочется поздравить город, это очень ответственное мероприятие, я не подведу!
Популярный певец также сказал слова поздравления тагильчанам и своим фанатам:
Дорогие тагильчане, поздравляю вас с Днем города, желаю процветания, чтобы ваши детки росли на радость и все было классно, и чтобы все были здоровы и счастливы, это самое главное.
От съемок для нескольких СМИ певец отказался. Фанаты самых разных возрастов встречали артиста у сцены с плакатами и скандировали его имя.
Напомним, юбилей Нижнего Тагила отмечают 12 и 13 августа. Уже открыты стела «Город трудовой доблести», мост через Нижнетагильский пруд. А впереди — еще множество интересных событий, о которых онлайн будет рассказывать редакция TagilCity.ru.