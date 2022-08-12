TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Хабиб поздравил Нижний Тагил с юбилеем. Но съемку ограничил

Хабиб поздравил Нижний Тагил с юбилеем. Но съемку ограничил

Вчера, 22:05
Фото: TagilCity.ru
Певец Хабиб, который 12 августа выступает на 300-летии Нижнего Тагила, рассказал о волнении перед концертом на таком важном мероприятии.
— День города, такая огромная цифра — 300 лет. Я честно волнуюсь! Хочется выйти — тем более я выступаю в завершающем блоке — и хочется, чтобы люди максимально натанцевались и попели от души. Хочется поздравить город, это очень ответственное мероприятие, я не подведу!

Популярный певец также сказал слова поздравления тагильчанам и своим фанатам:

Дорогие тагильчане, поздравляю вас с Днем города, желаю процветания, чтобы ваши детки росли на радость и все было классно, и чтобы все были здоровы и счастливы, это самое главное.

От съемок для нескольких СМИ певец отказался. Фанаты самых разных возрастов встречали артиста у сцены с плакатами и скандировали его имя.

300 лет Нижнему Тагилу. День первый. Текстовая трансляция TagilCity.ru
Узнать подробнее

Напомним, юбилей Нижнего Тагила отмечают 12 и 13 августа. Уже открыты стела «Город трудовой доблести», мост через Нижнетагильский пруд. А впереди — еще множество интересных событий, о которых онлайн будет рассказывать редакция TagilCity.ru.

Карта перекрытия дорог в Нижнем Тагиле на День города 12, 13 и 14 августа
Узнать подробнее
#Александра Логинова#Нижний Тагил#Свободное время#300 лет Нижнему Тагилу#Эксклюзив#Концерт
Подпишитесь
300 лет Нижнему Тагилу. День первый. Текстовая трансляция TagilCity.ru
Сегодня, 12:02
Движение на мосту через Тагильский пруд запущено в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:25
Первый глава Нижнего Тагила Николай Диденко признался городу в любви
Сегодня, 19:18
Заботливый Нижний Тагил
27 июля, 14:35
Карта перекрытия дорог в Нижнем Тагиле на День города 12, 13 и 14 августа
9 августа, 16:56
3D-mapping шоу показали в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:50