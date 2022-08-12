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Композитор из Нижнего Тагила опубликовал трек к 300-летию города

Композитор из Нижнего Тагила опубликовал трек к 300-летию города

Сегодня, 10:07
Фото: Евгений Нетунаев
Композитор из Нижнего Тагила опубликовал трек собственного сочинения к 300-летию города.

Видеограф Евгений Нетунаев записал композицию в 2020 году. Он снова выложил её на странице в соцсетях в знаменательную для города дату — 300-ый День рождения.

Ну, вот они и пришли эти юбилейные дни - 300-летие Нижнего Тагила. В такую круглую дату городу будет посвящено множество поздравлений, стихов, концертных номеров. <...> Конечно, в юбилейные дни, хочется, как-то по своему поздравить Нижний Тагил, вот я и решил вновь разместить песню «Город с башней на горе», которую мы записали с аранжировщиком Антоном Поповым в 2020 году, — написал Евгений Н.

Певец ещё раз поздравил Нижний Тагил с юбилеем и добавил, что родной город — «неотъемлемая часть дорогих душе воспоминаний».

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