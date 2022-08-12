Марки в честь 300-летия Нижнего Тагила поступили в городские почтовые отделения

Для самостоятельного изготовления филателического сувенира нужно приклеить на конверт первого дня марту и поставить на ней оттиск. Отмечается, что штемпель будет действительным только в день выхода марки. После этого его уничтожат. Марки, которые погашены данным штемпелем приобретут особую ценность для коллекционеров.