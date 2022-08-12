TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Марки в честь 300-летия Нижнего Тагила поступили в городские почтовые отделения

Марки в честь 300-летия Нижнего Тагила поступили в городские почтовые отделения

Сегодня, 11:58
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Юбилейные марки номиналом в 50 рублей с изображением Нижнего Тагила поступили в почтовое обращение. В день выхода марки в центральном почтовом отделении на улице Первомайская, 52 можно проставить оттиск почтовым штемпелем первого дня.

Почтовые марки в честь Нижнего Тагила выпускаются впервые, сообщает пресс-служба администрации города.

Изделия поступили в каждое крупное отделение Нижнего Тагила. Помимо штемпеля в центральном отделении можно приобрести конверты первого дня.

Тираж марок составляет 135 тысяч экземпляров. На них изображены главные достопримечательности города.

Для самостоятельного изготовления филателического сувенира нужно приклеить на конверт первого дня марту и поставить на ней оттиск. Отмечается, что штемпель будет действительным только в день выхода марки. После этого его уничтожат. Марки, которые погашены данным штемпелем приобретут особую ценность для коллекционеров.

В текущем году в Нижнем Тагиле проводится масштабная филателическая программа. Ранее в обращение уже выходили почтовые конверты в честь 300-летия Андрея Худоярова. Он основал на Урале лаковый промысел и стал родоначальником династии тагильских художников. В июне в отделения прибыли почтовые открытки с видами города, а в декабре планируется поступление юбилейного конверта.

Все новости о праздновании 300-летия Нижнего Тагила: прямые эфиры, трансляции и фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Карта перекрытия дорог в Нижнем Тагиле на День города 12, 13 и 14 августаКомпозитор из Нижнего Тагила опубликовал трек к 300-летию городаПремьера фильма о 300-летней истории Нижнего Тагила прошла в городском кинотеатре
#Ирина Кирилова#Общество#300 лет Нижнему Тагилу#Нижний Тагил#Марка#Почта#Конверт
Подпишитесь
300 лет Нижнему Тагилу. День первый. Текстовая трансляция TagilCity.ru
Сегодня, 12:02
Движение по мосту на Циолковского открыли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:17
Ищем колу на прилавках в Нижнем Тагиле: есть ли дефицит популярной газировки?
Вчера, 08:05
Беженцы из Донбасса будут работать медиками в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:27
Все новости о праздновании 300-летия Нижнего Тагила: прямые эфиры, трансляции и фото
Сегодня, 09:12
89,5 млн выделено на ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:47