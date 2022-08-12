Марки в честь 300-летия Нижнего Тагила поступили в городские почтовые отделения

Почтовые марки в честь Нижнего Тагила выпускаются впервые, сообщает пресс-служба администрации города.
Изделия поступили в каждое крупное отделение Нижнего Тагила. Помимо штемпеля в центральном отделении можно приобрести конверты первого дня.
Тираж марок составляет 135 тысяч экземпляров. На них изображены главные достопримечательности города.
Для самостоятельного изготовления филателического сувенира нужно приклеить на конверт первого дня марту и поставить на ней оттиск. Отмечается, что штемпель будет действительным только в день выхода марки. После этого его уничтожат. Марки, которые погашены данным штемпелем приобретут особую ценность для коллекционеров.
В текущем году в Нижнем Тагиле проводится масштабная филателическая программа. Ранее в обращение уже выходили почтовые конверты в честь 300-летия Андрея Худоярова. Он основал на Урале лаковый промысел и стал родоначальником династии тагильских художников. В июне в отделения прибыли почтовые открытки с видами города, а в декабре планируется поступление юбилейного конверта.