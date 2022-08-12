Маршрутки перестанут заезжать на временную стоянку перед вокзалом в Нижнем Тагиле

Автобусы, передвигающиеся из города в микрорайоны Выя, ВМЗ, Лебяжка, ГГМ, Красный Камень, Тагилстрой и Рудник III изменят место посадки. Теперь оно будет находиться по улице Садовая в районе магазина «Гастроном», рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Временное изменение схемы маршрута автобусов не коснулось общественного транспорта, обслуживающего Дзержинский и Старатель – посадка также производится неподалеку от проспекта Старателей, 29.
Напоминаем, что с 12 по 14 августа в Нижнем Тагиле перекроют часть дорог из-за празднования юбилея города.