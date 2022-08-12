Маршрутки перестанут заезжать на временную стоянку перед вокзалом в Нижнем Тагиле

Маршрутки перестанут заезжать на стоянку около железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле. Речь о коммерческих маршрутах No 1, 1С, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 20, 23, 26, 30, 31, 32, 36, 46. По этой схеме маршруты будут двигаться с 12 по 15 августа.

Автобусы, передвигающиеся из города в микрорайоны Выя, ВМЗ, Лебяжка, ГГМ, Красный Камень, Тагилстрой и Рудник III изменят место посадки. Теперь оно будет находиться по улице Садовая в районе магазина «Гастроном», рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Временное изменение схемы маршрута автобусов не коснулось общественного транспорта, обслуживающего Дзержинский и Старатель – посадка также производится неподалеку от проспекта Старателей, 29. Напоминаем, что с 12 по 14 августа в Нижнем Тагиле перекроют часть дорог из-за празднования юбилея города. Карта перекрытия дорог в Нижнем Тагиле на День города 12, 13 и 14 августа Узнать подробнее