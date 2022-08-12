TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Маршрутки перестанут заезжать на временную стоянку перед вокзалом в Нижнем Тагиле

Маршрутки перестанут заезжать на временную стоянку перед вокзалом в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:17
Фото: 1MI
Маршрутки перестанут заезжать на стоянку около железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле. Речь о коммерческих маршрутах No 1, 1С, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 20, 23, 26, 30, 31, 32, 36, 46. По этой схеме маршруты будут двигаться с 12 по 15 августа.

Автобусы, передвигающиеся из города в микрорайоны Выя, ВМЗ, Лебяжка, ГГМ, Красный Камень, Тагилстрой и Рудник III изменят место посадки. Теперь оно будет находиться по улице Садовая в районе магазина «Гастроном», рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Временное изменение схемы маршрута автобусов не коснулось общественного транспорта, обслуживающего Дзержинский и Старатель – посадка также производится неподалеку от проспекта Старателей, 29.

Напоминаем, что с 12 по 14 августа в Нижнем Тагиле перекроют часть дорог из-за празднования юбилея города.

Карта перекрытия дорог в Нижнем Тагиле на День города 12, 13 и 14 августа
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Транспорт#Дорога#Маршрутки#Автобусы#Остановка#Автобусная остановка
Подпишитесь
Все новости о праздновании 300-летия Нижнего Тагила: прямые эфиры, трансляции и фото
Сегодня, 09:12
Движение по мосту на Циолковского открыли в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:17
Ищем колу на прилавках в Нижнем Тагиле: есть ли дефицит популярной газировки?
Вчера, 08:05
Беженцы из Донбасса будут работать медиками в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:27
Оператор сделал из видеозаписей Нижнего Тагила заставки к популярным сериалам
Вчера, 11:02
89,5 млн выделено на ремонт Демидовской поликлиники в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:47