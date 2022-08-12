Обрушилась стена аварийного дома в микрорайоне Нефтяники в Омске

Известно, что произошло обрушение стены между туалетами и душевыми. На месте ЧП работают спасательные бригады, слышны звуки сирены. По нынешним данным, никто не пострадал, однако люди утверждают: под завалами остался ребёнок.
Ранее в доме дважды вываливались стены. Жители обращались в суд с просьбой признать постройку аварийной, и дважды судья удовлетворял требования омичей, пишет издание Город55.
Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства РФ. В результате будет дана правовая оценка произошедшему.
На место инцидента выехали чиновники: мэр Омска Сергей Шелест, первый заместитель губернатора Валерий Бойко и прокурор области Николай Студеникин. Для пострадавших уже подготовлены пункты временного размещения.
Сейчас жильцов и журналистов просят держаться от здания подальше: существует угроза обрушения, потому что другая стена тоже с трещиной.
Глава администрации Омска сообщил, что планирует провести «разбор полетов» для того, чтобы понять, почему проблеме дома на 20-го Партсъезда, 53 не придали должного внимания.
Сейчас разбор конструкции продолжается, а спасатели объявили режим тишины.