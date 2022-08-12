Опубликовано расписание работы трамваев в Нижнем Тагиле после Дня города

Развозка пассажиров будет осуществляться по маршрутам № 3, 12 и 15, сообщает МУП «Тагильский трамвай».
В пятницу 12 августа все мероприятия завершатся в 00:00. В течение всего вечера движение будет осуществляться непрерывно. После окончания всех мероприятий работа будет организована следующим образом:
В субботу, 13 августа, мероприятия завершатся в 00:30. Движение также будет осуществляться в течение вечера. После фактического окончания фейерверков трамваи начнут отправку через 5-10 минут. Интервалы между вагонами будут составлять 5-10 минут. Работа будет осуществляться до 03:00. Пассажирам предоставляется бесплатный проезд.
На маршруте № 3 после 22:00 на линии останутся по два вагона в каждое направление. После 00:30 все четыре трамвая будут возить пассажиров и сделают по одному кругу. До трех часов из четырех вагонов на линии будут только два.
На маршруте № 15 после 21 часа будут работать два двухвагонных и два одновагонных трамвая. После фейерверков все четыре трамвая отвезут пассажиров на ГГМ и затем вернутся на Новую Кушву. После этого до трех часов будут работать два трамвая. Они сделают по несколько кругов каждый.
На маршруте № 12 после 21 часа на линии будут работать три двухвагонных трамвая. Они выполнят несколько рейсов и к полуночи прибудут на Островского. После фестиваля все они отправятся до Пихтовых гор. Оттуда два последних останутся в депо, а один вернется. Около 02:20 — 02:30 трамвай сделает новый выезд и проследует в депо.
Для трамваев маршрута № 3 и 12, которые курсируют по центру Нижнего Тагила, точкой отправки станет кольцо на улице Островского.
Трамваи будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на всех остановках. Отмечается, что если планируется продлить гуляния до утра, то с 03:40 до 05:40 по городу будут ездить утренние дежурные рейсы.