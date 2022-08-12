Опубликовано расписание работы трамваев в Нижнем Тагиле после Дня города

На маршруте № 15 после 21 часа будут работать два двухвагонных и два одновагонных трамвая. После фейерверков все четыре трамвая отвезут пассажиров на ГГМ и затем вернутся на Новую Кушву. После этого до трех часов будут работать два трамвая. Они сделают по несколько кругов каждый.