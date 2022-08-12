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Опубликовано расписание работы трамваев в Нижнем Тагиле после Дня города

Опубликовано расписание работы трамваев в Нижнем Тагиле после Дня города

Сегодня, 09:54
Фото: 1MI
После празднования Дня города в Нижнем Тагиле 12 и 13 августа будет организована развозка пассажиров на трамваях. Уехать можно будет бесплатно.

Развозка пассажиров будет осуществляться по маршрутам № 3, 12 и 15, сообщает МУП «Тагильский трамвай».

В пятницу 12 августа все мероприятия завершатся в 00:00. В течение всего вечера движение будет осуществляться непрерывно. После окончания всех мероприятий работа будет организована следующим образом:

  • Маршрут № 3. После 22 часов на линии будут работать по одному вагону в каждом направлении. Работа прекратится во втором часу ночи.
  • Маршрут № 15. После 22:30 на линии остантся два вагона. Один завершит работу в 00:30, а второй в 01:15.
  • Маршрут № 12. С 21 часа на линии будет работать двухвагонный трамвай. Он завершит работу в депо на Вагонке в 01:30.

В субботу, 13 августа, мероприятия завершатся в 00:30. Движение также будет осуществляться в течение вечера. После фактического окончания фейерверков трамваи начнут отправку через 5-10 минут. Интервалы между вагонами будут составлять 5-10 минут. Работа будет осуществляться до 03:00. Пассажирам предоставляется бесплатный проезд.

На маршруте № 3 после 22:00 на линии останутся по два вагона в каждое направление. После 00:30 все четыре трамвая будут возить пассажиров и сделают по одному кругу. До трех часов из четырех вагонов на линии будут только два.

На маршруте № 15 после 21 часа будут работать два двухвагонных и два одновагонных трамвая. После фейерверков все четыре трамвая отвезут пассажиров на ГГМ и затем вернутся на Новую Кушву. После этого до трех часов будут работать два трамвая. Они сделают по несколько кругов каждый.

На маршруте № 12 после 21 часа на линии будут работать три двухвагонных трамвая. Они выполнят несколько рейсов и к полуночи прибудут на Островского. После фестиваля все они отправятся до Пихтовых гор. Оттуда два последних останутся в депо, а один вернется. Около 02:20 — 02:30 трамвай сделает новый выезд и проследует в депо.

Для трамваев маршрута № 3 и 12, которые курсируют по центру Нижнего Тагила, точкой отправки станет кольцо на улице Островского.

Трамваи будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на всех остановках. Отмечается, что если планируется продлить гуляния до утра, то с 03:40 до 05:40 по городу будут ездить утренние дежурные рейсы.

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