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Первый ретротрамвай пустили по рельсам в Нижнем Тагиле

Первый ретротрамвай пустили по рельсам в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:09
Фото: Владислав Пинаев
Первый ретротрамвай, подарок Свердловской области к 300-летию Нижнего Тагила, пустили по рельсам.

Трамвай вышел на обкатку 11 августа. Транспортное средство проинспектировали работники «Уралтрансмаша» и «Тагильского трамвая», рассказал глава администрации города Владислав Пинаев.

Знаете, очень комфортно, хорошо идёт! — вынес заключение мэр Нижнего Тагила.

Скоро ретротрамваи будут доступны всем тагильчанам. Первыми пассажирами станут полпред в УрФО Владимир Якушев, а также помощник президента России Владимир Мединский. Депутаты прокатятся по улицам и оценят проекты, сконструированные к 300-ому Дню рождения Нижнего Тагила.

Напомним, что два трамвая в ретро-стилистике привезли в город 11 августа. Их производителем стал «Уралтрансмаш».

Два ретротрамвая прибыли в Нижний Тагил в честь 300-летия города
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