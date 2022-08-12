Первый ретротрамвай пустили по рельсам в Нижнем Тагиле

Скоро ретротрамваи будут доступны всем тагильчанам. Первыми пассажирами станут полпред в УрФО Владимир Якушев, а также помощник президента России Владимир Мединский. Депутаты прокатятся по улицам и оценят проекты, сконструированные к 300-ому Дню рождения Нижнего Тагила.