Первый ретротрамвай пустили по рельсам в Нижнем Тагиле

Трамвай вышел на обкатку 11 августа. Транспортное средство проинспектировали работники «Уралтрансмаша» и «Тагильского трамвая», рассказал глава администрации города Владислав Пинаев.
Знаете, очень комфортно, хорошо идёт! — вынес заключение мэр Нижнего Тагила.
Скоро ретротрамваи будут доступны всем тагильчанам. Первыми пассажирами станут полпред в УрФО Владимир Якушев, а также помощник президента России Владимир Мединский. Депутаты прокатятся по улицам и оценят проекты, сконструированные к 300-ому Дню рождения Нижнего Тагила.
Напомним, что два трамвая в ретро-стилистике привезли в город 11 августа. Их производителем стал «Уралтрансмаш».