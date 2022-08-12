Премьера фильма о 300-летней истории Нижнего Тагила прошла в городском кинотеатре

Главным героем фильма стал 10-летний мальчик по имени Артем. Он впечатлился заданием краеведческого конкурса и начал читать книгу. В ней он обрел друга Мирона Черепанова. Новый товарищ проводит подростка по знакомым улицам через три века истории Нижнего Тагила. В этом путешествии зрители увидят кто и как жил в городе раньше, а также как он менялся, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
По словам автора и режиссера Александра Мартиросова, все началось с изучения истории города и жизни Мирона Черепанова. Постепенно был собран образ Черепанова, его стиль одежды, повадки. В фильме были использованы архивные фото и видеоматериалы.
Артиста на роль Черепанова режиссер подобрал на Фестивале театров малых городов, который состоялся в июне. Артем Герц принимал участие в спектакле Каменск-Уральского театра и имеет внешнее сходство с героем.
На роль мальчика и его одноклассников подбор проводился через кастинг в социальных сетях. Поступило несколько заявок. После проведения кинопроб герой был найден. Главная роль в фильме досталась тагильскому школьнику Акиму Шинкевичу. С ним также снимались Денис Помыткин и Артемий Скороходов.
Над фильмом работала тагильская команда, а также специалисты из других городов. Озвучкой фильма занимался актер театра и кино Никита Прозоровский. Его голосами с телеэкранов «говорят» Роберт де Ниро, Бен Кингсли, Гэри Олдмен и другие голливудские знаменитости.
После просмотра картины замглавы администрации по соцполитике Валерий Суров поблагодарил тех, кто работал над созданием проекта.
Планируется, что показ фильма будет проходить на городских телеканалах, в школах, кинотеатре «Красногвардеец», на официальном сайте города, а также ресурсе, посвященном 300-летию Нижнего Тагила.Также фильм будет представлен публике 13 августа на фестивале уличного кино на Лисьей горе.