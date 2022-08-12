Премьера фильма о 300-летней истории Нижнего Тагила прошла в городском кинотеатре

Главным героем фильма стал 10-летний мальчик по имени Артем. Он впечатлился заданием краеведческого конкурса и начал читать книгу. В ней он обрел друга Мирона Черепанова. Новый товарищ проводит подростка по знакомым улицам через три века истории Нижнего Тагила. В этом путешествии зрители увидят кто и как жил в городе раньше, а также как он менялся, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.