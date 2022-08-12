«Путинградом» назвала Людмила Бабушкина Нижний Тагил во время поздравления с юбилеем

Председатель Законодательного собрания Валентина Бабушкина пожелала жителям Нижнего Тагила здоровья и счастья во время своего выступления на торжественном собрании в честь 300-летнего юбилея города. Оно состоялось в цирке 12 августа.

Сюжет 300 лет Нижнему Тагилу