«Путинградом» назвала Людмила Бабушкина Нижний Тагил во время поздравления с юбилеем

Людмила Бабушкина поздравила тагильчан от имени всех депутатов Законодательного собрания Свердловской области.
На протяжении трех столетий Нижний Тагил задает ритм промышленности нашего региона. XX век окончательно закрепил за городом звание опоры страны. Именно на тагильских заводах ковалась победа в Великой Отечественной войне, жители производили все, что необходимо для фронта, — сказала Людмила Бабушкина.
Она отметила, что на сегодняшний день продукция градообразующих предприятий города соответствует мировым стандартам. Они обеспечивают военную мощь и безопасность России.
Президент России Владимир Путин всегда поддерживает Нижний Тагил, не случайно его называют «Путинградом». Я уверена, город будет только приумножать свои богатства. Желаю тагильчанам сохранять традиции, стремиться сделать город еще лучше. Крепкого здоровья и счастья вам, — пожелала председатель ЗакСо.
Напомним, на празднование 300-летия Нижнего Тагила 12 августа приехали высокопоставленные чиновники, делегация прибыла в полдень на «Ласточке». Гости участвовали в открытии стелы «Город трудовой доблести», запуске движения на мосту через Тагильский пруд и посетили «Тагильскую Лагуну — 2». Затем в цирке состоялось торжественное собрание.