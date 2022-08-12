Пьяный мужчина из Краснотурьинска обещал взорвать дома и расстрелять полицейских

Выпивший алкоголь краснотурьинец решил повеселиться и позвонил в 112. Он сообщил диспетчеру, что планирует подорвать дома в своём городе, а ещё в Кушве, Нижнем Тагиле, Верхотурье и Екатеринбурге. Также хулиган сказал, что среди сотрудников правопорядка «есть враги», поэтому он их расстреляет.