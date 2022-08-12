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Пьяный мужчина из Краснотурьинска обещал взорвать дома и расстрелять полицейских

Пьяный мужчина из Краснотурьинска обещал взорвать дома и расстрелять полицейских

Сегодня, 13:32
Фото: 1MI
Мужчина из Краснотурьинска пойдёт под суд за сообщение о том, что он взорвёт дома и расстреляет полицейских. О происшедшем стало известно 23 мая.

Выпивший алкоголь краснотурьинец решил повеселиться и позвонил в 112. Он сообщил диспетчеру, что планирует подорвать дома в своём городе, а ещё в Кушве, Нижнем Тагиле, Верхотурье и Екатеринбурге. Также хулиган сказал, что среди сотрудников правопорядка «есть враги», поэтому он их расстреляет.

Правоохранители без труда вычислили нарушителя порядка, потому что тот звонил со своего телефона. Вызов пришел с сим-карты, оформленной на паспорт мужчины. Теперь мошенника могут наказать сроком до 3 лет принудительных работ, сообщает Краснотурьинск LIVE.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Свердловская область#Нижний Тагил#Полиция#Суд#Минирование
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