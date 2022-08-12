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Ребенок в детском саду в Кушве получил травму головы во время игры

Ребенок в детском саду в Кушве получил травму головы во время игры

Сегодня, 19:38
Фото: 1MI
За травму ребенка детский сад №32 в Кушвинском ГО заплатит компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Местная жительница обратилась в кушвинскую прокуратуру с заявлением о травмировании ребенка. В момент происшествия он находился в детском саду. 

В ходе проверки установлено, что воспитанник детского сада 2015 года рождения в июле 2021 года во время игры упал и стукнулся головой об угол игрушечного домика. В результате он получил травму головы. 

Прокуратурой в интересах ребенка был направлен иск в суд о взыскании морального вреда. Суд с доводами ведомства согласился и вынес решение о выплате 20 тысяч рублей. 

#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Кушва#Дети#Травма#Детский сад#Суд#Прокуратура#Выплата
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