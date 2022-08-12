Ребенок в детском саду в Кушве получил травму головы во время игры

Местная жительница обратилась в кушвинскую прокуратуру с заявлением о травмировании ребенка. В момент происшествия он находился в детском саду.
В ходе проверки установлено, что воспитанник детского сада 2015 года рождения в июле 2021 года во время игры упал и стукнулся головой об угол игрушечного домика. В результате он получил травму головы.
Прокуратурой в интересах ребенка был направлен иск в суд о взыскании морального вреда. Суд с доводами ведомства согласился и вынес решение о выплате 20 тысяч рублей.