РЭО: На Урале появятся 9 новых объектов обращения с ТКО на основе концессий

Четыре региона Уральского федерального округа уже заключили девять концессионных соглашений о постройке девяти комплексных объектов, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО). Об этом информирует newsnn.ru.
В 4 из 6 субъектов уже подписаны 9 концессионных соглашений на создание объектов мощностью примерно 2,1 миллиона тонн с общим объемом финансирования свыше 30 миллиардов рублей. Это более 60% от всей той инфраструктуры, которая должна появиться в округе до конца нынешнего десятилетия. Всего на Урале построят мощности для обработки свыше трех миллионов тонн (с отбором вторичных материальных ресурсов не менее 15% в год) и для утилизации примерно 1,2 миллиона тонн мусора. Общий объем финансирования, нужного для создания перспективных объектов в округе, может достичь 50 миллиардов рублей, заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.
По словам заместителя гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева, Тюменская область лидирует в федеральном округе по созданию инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2018 по 2019 год там появилось три комплексных объекта общей стоимость свыше 3,5 миллиарда рублей и мощностью 415 000 тонн.
Данные объекты почти полностью обеспечивают обработку всего объема твердых коммунальных отходов. Получается, что показатель 2024 года по обработке мусора уже удалось перевыполнить. В Тюменской области для достижения всех показателей нацпроекта надо строить новые мощности по утилизации мусора, подчеркнул Королев.
Наибольшее число объектов (12) предстоит построить в Свердловской области. Их мощность составит 1,5−1,7 миллиона тонн. Общий объем финансирования предварительно оценили примерно в 22 миллиарда рублей. По двум ключевым объектам (Екатеринбург — на 700 000 тонн и Нижний Тагил — на 185 000 тонн) концессионные соглашения уже подписали. Общий объем инвестиций превысит 15 миллиардов рублей.
С каждым субъектом, входящим в состав Уральского федерального округа, РЭО составил дорожные карты по возведению перспективных объектов в сфере обращения с отходами. Инвестиции на создание дополнительных мощностей Российский экологический оператор может обеспечить в объеме до 95% от суммы необходимого финансирования. Это будет сделано путем предоставления льготных займов концессионерам на срок до 12 лет.