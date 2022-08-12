РЭО: На Урале появятся 9 новых объектов обращения с ТКО на основе концессий

В 4 из 6 субъектов уже подписаны 9 концессионных соглашений на создание объектов мощностью примерно 2,1 миллиона тонн с общим объемом финансирования свыше 30 миллиардов рублей. Это более 60% от всей той инфраструктуры, которая должна появиться в округе до конца нынешнего десятилетия. Всего на Урале построят мощности для обработки свыше трех миллионов тонн (с отбором вторичных материальных ресурсов не менее 15% в год) и для утилизации примерно 1,2 миллиона тонн мусора. Общий объем финансирования, нужного для создания перспективных объектов в округе, может достичь 50 миллиардов рублей, заявил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.