«Сбылась мечта ветеранов»: стела «Город трудовой доблести» открыта в Нижнем Тагиле

Стела на площади возле вокзала приурочена к присвоению Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». Ее высота составляет 17,22 метра. Эта цифра символична, так как город был основан в 1722 году. Стоимость монумента составила почти 60 млн рублей. Стела покрыта нержавеющей статью импортного производства, а пилоны обшиты челябинским гранитом. Также на них нанесены барельефы с кадрами из фильма «Город N» о военном производстве на заводах города. В вечернее время монумент будет подсвечиваться изнутри, а барельефы освещаться специальными прожекторами.