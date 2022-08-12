«Сбылась мечта ветеранов»: стела «Город трудовой доблести» открыта в Нижнем Тагиле

Поздравить тагильчан с 300-летним юбилеем приехали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред УрФО Владимир Якушев, представитель помощника президента РФ Владимира Мединского и другие почетные гости. Делегация прибыла на «Ласточке».
Возле стелы играл духовой оркестр, присутствовали кадеты и представители предприятий Нижнего Тагила. На мероприятие также были приглашены ветераны.
Первым тагильчан с новым значимым объектом и юбилеем города поздравил мэр Владислав Пинаев.
Я рад приветствовать всех на долгожданном событии, на открытии стелы «Город трудовой доблести», которая сейчас уже сейчас расположена на площади Трудовой доблести. Я хотел бы поблагодарить президента Владимира Путина и всех, кто принимал участие в присвоении городу почетного звания. Сбылась мечта ветеранов многих поколений. Наконец город удостоен столь высокого звания, и это происходит в наш 300-летний юбилей, — сказал Владислав Пинаев.
Владимир Якушев отметил трудовой вклад, который тагильчане внесли в годы Великой Отечественной войны.
Нижний Тагил — город-символ нашей Великой Победы. В период Великой Отечественной войны несмотря на то, что на фронт ушли тысячи людей, все продолжили ковать Великую Победу, — сказал Владимир Якушев.
Евгений Куйвашев также произнес поздравительную речь.
Очень рад присутствовать сегодня вместе с вами на этом знаменательном событии. Отдельные слова благодарности ветеранам, нашим землякам, которые трудились в годы ВОВ. В любом фронте нужен надежный тыл. Тагил — это город-сила, это город-новатор, это город дружин, — отметил губернатор.
Приветствие от имени экс-министра культуры, советника президента Владимира Мединского озвучил начальник департамента по координации вопросов госполитики Администрации президента Владислав Коров.
Нижний Тагил золотыми буквами вписал свою историю золотыми буквами в летопись. Благодаря трудовому подвигу инженеров по количеству произведенной техники Тагил смог превзойти гитлеровскую Германию, на которую работала промышленность всей объединенной Европы. Спустя почти восемь десятилетий после победы мы с любовью вглядываемся в лица героев труда, смотрящие на нас с фотографий тех лет. Их трудовой подвиг и преданность делу, а также любовь к родине, продолжают служить примером, — предал Владимир Мединский тагильчанам.
От имени Законодательного собрания с поздравлениями выступила Людмила Бабушкина.
Многое сделали тагильчане для победы в ВОВ, для восстановления сельского хозяйства, и сегодня трудятся самоотверженно. Я абсолютно уверена что Нижний Тагил никогда не подводил, не подводит и не подведет Россию, — отметила председатель ЗакСо.
В конце торжественного мероприятия ветераны и гости возложили цветы к монументу.
Стела на площади возле вокзала приурочена к присвоению Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». Ее высота составляет 17,22 метра. Эта цифра символична, так как город был основан в 1722 году. Стоимость монумента составила почти 60 млн рублей. Стела покрыта нержавеющей статью импортного производства, а пилоны обшиты челябинским гранитом. Также на них нанесены барельефы с кадрами из фильма «Город N» о военном производстве на заводах города. В вечернее время монумент будет подсвечиваться изнутри, а барельефы освещаться специальными прожекторами.
Также сегодня, в первый день празднования 300-летия откроется и другой знаковый объект в Нижнем Тагиле — мост через городской пруд. А вечером пройдёт большой праздничный концерт с участием российских звёзд и световое 3D-mapping шоу. За главными событиями этого праздника следите на сайте TagilCity.ru и в наших соцсетях.