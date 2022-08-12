Шандалович рассказал о темпах догазификации карельских домовладений

Парламентарий встретился с пенсионеркой Галиной Тестовой, участок которой был догазифицирован в рамках программы поддержки жителей Карелии.
Шандалович напомнил, что с 1 января карельцы могут получить единовременную материальную помощь на догазификацию индивидуальных жилых домов. В своем аккаунте в соцсети ”ВКонтакте” он написал, что государство помогает в первую очередь малоимущим.
Беседуя с Галиной Тестовой, спикер узнал, что заявка на газификацию участка была подана в конце прошлого года. Уже через месяц был готов пакет документов. С такой же оперативностью газовики провели необходимые работы, пишет karelinform.ru.
По словам Шандаловича, уже к концу следующего года газ должны провести до 4436 частных домовладений. В текущем году на это выделили 12 млн рублей.
Сообщается, что для получения матпомощи в рамках программы догазификации заявитель должен быть владельцем частного дома и иметь прописку по месту жительства. Кроме этого, необходимо будет заключить договор по газификации в пределах земельного участка с компанией, имеющей допуск к работам по проектированию и строительству сетей газоснабжения.
Поддержка покрывает 80% стоимости работ по газификации участка. Однако сумма не должна превышать 96 000 рублей при наличии фасадного крана. Если же потребуется прокладка газопровода в границах участка, сумма увеличивается до 121 600 рублей.
Шандалович сообщил, что вскоре рассмотрят 7 заявок на подведение газа от жителей Кондопожского, Прионежского, Олонецкого районов и Петрозаводска.
По вопросам оказания государственной социальной помощи жители региона могут обращаться в отделение по работе с гражданами Центра социальной работы Республики Карелии по месту жительства. Вопросы можно задать в группе Центра социальной работы.