Шандалович рассказал о темпах догазификации карельских домовладений

Сообщается, что для получения матпомощи в рамках программы догазификации заявитель должен быть владельцем частного дома и иметь прописку по месту жительства. Кроме этого, необходимо будет заключить договор по газификации в пределах земельного участка с компанией, имеющей допуск к работам по проектированию и строительству сетей газоснабжения.