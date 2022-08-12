Штраф до 250 тысяч грозит устроившим несанкционированную свалку тагильчанам

В компании «Рифей» журналисту редакции пояснили, что местным жителям удалось запечатлеть несанкционированную выгрузку, а также номер автомобиля. Теперь с нарушителями будут разбираться полицейские. По каждому факту региональный оператор направляет материалы в правоохранительные органы.