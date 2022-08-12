Штраф до 250 тысяч грозит устроившим несанкционированную свалку тагильчанам

Жители Малой и Новой Кушвы в Нижнем Тагиле постоянно жалуются на несанкционированные свалки рядом с контейнерными площадками.
По словам председателя ТОС «Малая Кушва» Татьяны Несоленихиной, нарушители пользуются тем, что площадка расположена вдали от домов на перекрестке улиц Чехова и Невьянского переулка.
Каждый день приезжают грузовые ГАЗели. Выгружают просроченные продукты из магазинов, старые шины, строительный мусор. Если мы видим факты нарушения, то стараемся сфотографировать и отправить регоператору, — пояснила журналисту TagilCity.ru Татьяна Несоленихина.
В компании «Рифей» журналисту редакции пояснили, что местным жителям удалось запечатлеть несанкционированную выгрузку, а также номер автомобиля. Теперь с нарушителями будут разбираться полицейские. По каждому факту региональный оператор направляет материалы в правоохранительные органы.
Когда к наведению порядка в городе подключается общественность, у нарушителей становится меньше шансов остаться неизвестными. Практика показывает, что в подобных ситуациях нарушители предпочитают добровольно провести уборку свалки, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Он отметил, что по законодательству за незаконные свалки предусмотрен штраф до 250 тысяч рублей.