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Штраф до 250 тысяч грозит устроившим несанкционированную свалку тагильчанам

Штраф до 250 тысяч грозит устроившим несанкционированную свалку тагильчанам

Сегодня, 10:36
Фото: Компания "Рифей"
Жители Новой Кушвы сфотографировали факт выгрузки строительного мусора рядом с контейнерной площадкой в Нижнем Тагиле, при этом запечатлев номер автомобиля. Материалы переданы в полицию, нарушителям грозит штраф до 250 тысяч рублей.

Жители Малой и Новой Кушвы в Нижнем Тагиле постоянно жалуются на несанкционированные свалки рядом с контейнерными площадками.

По словам председателя ТОС «Малая Кушва» Татьяны Несоленихиной, нарушители пользуются тем, что площадка расположена вдали от домов на перекрестке улиц Чехова и Невьянского переулка.

Каждый день приезжают грузовые ГАЗели. Выгружают просроченные продукты из магазинов, старые шины, строительный мусор. Если мы видим факты нарушения, то стараемся сфотографировать и отправить регоператору, — пояснила журналисту TagilCity.ru Татьяна Несоленихина. 

В компании «Рифей» журналисту редакции пояснили, что местным жителям удалось запечатлеть несанкционированную выгрузку, а также номер автомобиля. Теперь с нарушителями будут разбираться полицейские. По каждому факту региональный оператор направляет материалы в правоохранительные органы.

Когда к наведению порядка в городе подключается общественность, у нарушителей становится меньше шансов остаться неизвестными. Практика показывает, что в подобных ситуациях нарушители предпочитают добровольно провести уборку свалки, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Он отметил, что по законодательству за незаконные свалки предусмотрен штраф до 250 тысяч рублей.

Фото: Компания "Рифей"
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#Евгения Сафина#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Рифей#Мусор#Нарушения#ТОС#Полиция#Штраф
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