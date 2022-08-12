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Штраф за непристегнутого игрушечного кота получил водитель ГАЗели в Екатеринбурге

Штраф за непристегнутого игрушечного кота получил водитель ГАЗели в Екатеринбурге

Вчера, 23:47
Фото: 1MI
Необычный штраф получил водитель ГАЗели в Екатеринбурге. Его выписали за то, что он вёз кота без использования ремня безопасности.

При этом кот оказался в результате игрушкой, которая была приклеена к лобовому стеклу.

По какой-то причине, формирующий штрафы с камер инспектор, не обратил внимания на то, что пассажир отсутствовал. Это была техническая ошибка. Инспектор автоматически выбрал несколько кадров и подписал постановление.

При этом инспектор не заметил, что камера зафиксировала нарушение, которое допустил игрушечный кот, пишет Е1.

В УГИБДД по Свердловской области отметили, что кота можно было не пристегивать. Поэтому штраф водителю оплачивать не нужно.

Там добавили, что с гражданином уже проведена беседа. Ему разъяснено, как можно обжаловать постановление. В ближайшее время он обратился с заявлением и постановление будет отменено.

В ГИБДД добавили, что штраф может быть обжалован онлайн в течение 10 дней. Если штраф уже был оплачен, то средства вернутся.

 

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Игрушка#Штраф#ГИБДД
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