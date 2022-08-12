«Тагил рулит»: экс-мэр Сергей Носов поздравил Нижний Тагил с 300-м Днём рождения

Бывший глава администрации города сказал, что подготовка к 300-летнему юбилею начата ещё во времена его работы. Он вспомнил, что план мероприятий был подготовлен заранее: в нём числился проект объектов, которые необходимо реконструировать, а также сценарий строительства новых, знаковых сооружений.