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«Тагил рулит»: экс-мэр Сергей Носов поздравил Нижний Тагил с 300-м Днём рождения

«Тагил рулит»: экс-мэр Сергей Носов поздравил Нижний Тагил с 300-м Днём рождения

Сегодня, 14:14
Фото: Администрация Магаданской области
Экс-мэр Сергей Носов записал видеообращение. На нём нынешний глава Магаданской области поздравил Нижний Тагил с 300-летием и выразил уверенность в том, что «Тагил рулит, как и прежде».

Бывший глава администрации города сказал, что подготовка к 300-летнему юбилею начата ещё во времена его работы. Он вспомнил, что план мероприятий был подготовлен заранее: в нём числился проект объектов, которые необходимо реконструировать, а также сценарий строительства новых, знаковых сооружений.

Экс-мэр обрадован тем, что многие задумки по строительству объектов и реконструкции тех, что требовали ремонта, прошли успешно. В особенности Носов отметил мост через Тагильский пруд — символ будущего Нижнего Тагила, тем самым подтвердив слова Вячеслава Пинаева.

300 лет Нижнему Тагилу. День первый. Текстовая трансляция TagilCity.ru
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