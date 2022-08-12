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Тагильчанин напал с ножом на коллегу из-за двух конфет

Тагильчанин напал с ножом на коллегу из-за двух конфет

Сегодня, 11:18
Фото: 1MI
44-летний житель Нижнего Тагила совершил нападение на своего коллегу. Причиной конфликта стала пара конфет. Обвинительное заключение уже утверждено Пригородной прокуратурой.

Мужчина обвиняется в покушении на убийство, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, сообщают в прокуратуре.

По данным следствия, в мае 2022 года мужчина устроился рабочим на стройку в село Мокроусское. Жили строители на рабочем месте в бытовках. Днем 19 мая мужчины выпили спиртное и обвиняемый взял со стола в бытовке две конфеты.

Из-за этого мужчины начали спорить. Во время конфликта злоумышленник сходил в свою бытовку и взял нож. После этого он вернулся и нанес семь ударов в грудь и шею потерпевшего. Мужчине удалось оттолкнуть оппонента и позвать на помощь.

Пострадавшему была оказана своевременная медицинская помощь. Его удалось спасти. Однако нанесенный вред его здоровью расценивается как тяжкий.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Нижний Тагил#Полиция#Нападение#Нож
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