Тагильчанин напал с ножом на коллегу из-за двух конфет

Мужчина обвиняется в покушении на убийство, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, сообщают в прокуратуре.
По данным следствия, в мае 2022 года мужчина устроился рабочим на стройку в село Мокроусское. Жили строители на рабочем месте в бытовках. Днем 19 мая мужчины выпили спиртное и обвиняемый взял со стола в бытовке две конфеты.
Из-за этого мужчины начали спорить. Во время конфликта злоумышленник сходил в свою бытовку и взял нож. После этого он вернулся и нанес семь ударов в грудь и шею потерпевшего. Мужчине удалось оттолкнуть оппонента и позвать на помощь.
Пострадавшему была оказана своевременная медицинская помощь. Его удалось спасти. Однако нанесенный вред его здоровью расценивается как тяжкий.