Тагильчанин напал с ножом на коллегу из-за двух конфет

Из-за этого мужчины начали спорить. Во время конфликта злоумышленник сходил в свою бытовку и взял нож. После этого он вернулся и нанес семь ударов в грудь и шею потерпевшего. Мужчине удалось оттолкнуть оппонента и позвать на помощь.