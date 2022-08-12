«Тагильскую лагуну — 2» презентовал Якушеву и Куйвашеву мэр Владислав Пинаев

После торжественного открытия стелы «Город трудовой доблести» делегация направилась в «Тагильскую лагуну — 2», где уже проходил праздник в честь 300-летия Нижнего Тагила.
Губернатор и полпред поздравили собравшихся со значимой датой.
От всей души хочу поздравить вас с Днем города, Нижний Тагил — замечательный. Я хочу всем пожелать удачи и успехов, — сказал Владимир Якушев.
К поздравлениям присоединился Евгений Куйвашев, он пожелал всем хорошего настроения.
Пусть все изменения, которые происходят в Нижнем Тагиле, радуют горожан, — отметил глава региона.
Затем директор ГДДЮТ Оксана Михневич презентовала гостям построенный парк. Они оценили панораму, которая открывается с построенной набережной на Тагильский пруд и Лисью гору. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что все площадки на улице максимально разработаны для того чтобы кружки дворца могли там заниматься.
Также гостям показали дизайн-проект пешеходного моста, который должен соединить «Тагильские лагуны» первой и второй очереди.
Тагильчане показали делегации, как они занимаются на новой скейт-площадке, а 13-летний школьник Антон Сачков подарил свою книгу в стиле фэнтези губернатору. Чтобы автору было удобно в ней расписаться, Евгений Куйвашев подставил спину.