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«Тагильскую лагуну — 2» презентовал Якушеву и Куйвашеву мэр Владислав Пинаев

«Тагильскую лагуну — 2» презентовал Якушеву и Куйвашеву мэр Владислав Пинаев

Сегодня, 16:25
Фото: TagilCity.ru
Почетная делегация посетила «Тагильскую лагуну — 2» за ГДДЮТ в честь празднования 300-летнего юбилея города. Среди гостей были губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред в УрФО Владимир Якушев.

После торжественного открытия стелы «Город трудовой доблести» делегация направилась в «Тагильскую лагуну — 2», где уже проходил праздник в честь 300-летия Нижнего Тагила.

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Губернатор и полпред поздравили собравшихся со значимой датой.

От всей души хочу поздравить вас с Днем города, Нижний Тагил — замечательный. Я хочу всем пожелать удачи и успехов, — сказал Владимир Якушев.

К поздравлениям присоединился Евгений Куйвашев, он пожелал всем хорошего настроения.

Пусть все изменения, которые происходят в Нижнем Тагиле, радуют горожан, — отметил глава региона.
Фото: TagilCity.ru

Затем директор ГДДЮТ Оксана Михневич презентовала гостям построенный парк. Они оценили панораму, которая открывается с построенной набережной на Тагильский пруд и Лисью гору. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что все площадки на улице максимально разработаны для того чтобы кружки дворца могли там заниматься.

Фото: TagilCity.ru

Также гостям показали дизайн-проект пешеходного моста, который должен соединить «Тагильские лагуны» первой и второй очереди. 

Фото: TagilCity.ru

Тагильчане показали делегации, как они занимаются на новой скейт-площадке, а 13-летний школьник Антон Сачков подарил свою книгу в стиле фэнтези губернатору. Чтобы автору было удобно в ней расписаться, Евгений Куйвашев подставил спину.

Фото: TagilCity.ru
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