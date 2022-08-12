«Тагильскую лагуну — 2» презентовал Якушеву и Куйвашеву мэр Владислав Пинаев

Затем директор ГДДЮТ Оксана Михневич презентовала гостям построенный парк. Они оценили панораму, которая открывается с построенной набережной на Тагильский пруд и Лисью гору. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что все площадки на улице максимально разработаны для того чтобы кружки дворца могли там заниматься.