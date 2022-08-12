В Свердловской области за полгода выявили около 500 пациентов с сальмонеллезом

За тот же период 2021 года данный показатель составил 878 случаев, что ниже уровня 2020 года на 12% и среднемноголетнего уровня на 37%. Об этом информирует «КП-Екатеринбург».
По словам представителей Центра общественного здоровья и медпрофилактики Свердловской области, среди несовершеннолетних заболеваемость в 2021 году оказалась на уровне 2020 года. Среди взрослых число случаев сальмонеллеза упало на 18%.
Эксперты напоминают о необходимости контролировать качество приготовленной еды. Как правило, люди заражаются сальмонеллезом через продукты животного происхождения. Речь идет о яйцах, мясе, молоке и так далее.