За упавший камень свердловчанин отсудил у РЖД более 90 тысяч рублей

Более 90 тысяч рубле отсудил у РЖД житель Свердловской области. Мужчина требовал выплатить ему за ущерб, который был нанесён его Kia Sportage из-за упавшего камня. Такое решение принял суд Екатеринбурга.

В момент падения мужчина проезжал под железнодорожным мостом организации, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу областного суда. В июле 2021 года мужчина проезжал на своём автомобиле по дороге Пермь-Березняки. Во время проезда под мостом на лобовое стекло машины упал сверху камень. Автомобиль получил механические повреждения, рассказали в пресс-службе РЖД. Там пояснили, что согласно оценке экспертов, восстановительная стоимость составила 81 тысячу рублей. Исковые требования суд удовлетворил частично. С РЖД взыскан материальный ущерб, утрата товарной стоимости и судебные расходы. Компания пыталась обжаловать решение, но оно оставлено без изменений.