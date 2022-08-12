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За упавший камень свердловчанин отсудил у РЖД более 90 тысяч рублей

За упавший камень свердловчанин отсудил у РЖД более 90 тысяч рублей

Сегодня, 15:03
Фото: 1MI
Более 90 тысяч рубле отсудил у РЖД житель Свердловской области. Мужчина требовал выплатить ему за ущерб, который был нанесён его Kia Sportage из-за упавшего камня. Такое решение принял суд Екатеринбурга.

В момент падения мужчина проезжал под железнодорожным мостом организации, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу областного суда.

В июле 2021 года мужчина проезжал на своём автомобиле по дороге Пермь-Березняки. Во время проезда под мостом на лобовое стекло машины упал сверху камень. Автомобиль получил механические повреждения, рассказали в пресс-службе РЖД.

Там пояснили, что согласно оценке экспертов, восстановительная стоимость составила 81 тысячу рублей.

Исковые требования суд удовлетворил частично. С РЖД взыскан материальный ущерб, утрата товарной стоимости и судебные расходы. Компания пыталась обжаловать решение, но оно оставлено без изменений.

 

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#РЖД#Компенсация
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