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Заложенную 50 лет назад «капсулу времени» вскрыли в честь 300-летия Нижнего Тагила

Заложенную 50 лет назад «капсулу времени» вскрыли в честь 300-летия Нижнего Тагила

Сегодня, 19:44
Фото: TagilCity.ru
На торжественном мероприятии в честь 300-летия Нижнего Тагила, которое проходило 12 августа в цирке, была вскрыта «капсула времени», заложенная 50 лет назад почетными гражданами города.

На мероприятии было организовано театрализованное представление, посвященное открытию «капсулы времени».

Принимайте наш комсомольский привет! Это мы — ваши предки, — говорили актеры.

В 1972 году инициативная группа почетных граждан города написала письмо потомкам. Оно было помещено в металлическую капсулу и сдано на хранение в Краеведческий музей, чтобы донести до будущего поколения мысли и стремления земляков.

В честь 300-летия города «капсулу времени» открыл мэр Владислав Пинаев. Раритет будет передан на хранение в историко-краеведческий музей. 12 августа тагильчане оставили потомкам новое послание, которое должно быть вскрыто через 100 лет.

В гильзу поместили письмо с пожеланиями благополучия и фотографии знаковых мест Нижнего Тагила 2022 года.

Надеюсь, что через 100 лет вы сделаете Нижний Тагил городом-миллионником, — сказал Владислав Пинаев.
Фото: TagilCity.ru
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