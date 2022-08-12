Заложенную 50 лет назад «капсулу времени» вскрыли в честь 300-летия Нижнего Тагила

На мероприятии было организовано театрализованное представление, посвященное открытию «капсулы времени».
Принимайте наш комсомольский привет! Это мы — ваши предки, — говорили актеры.
В 1972 году инициативная группа почетных граждан города написала письмо потомкам. Оно было помещено в металлическую капсулу и сдано на хранение в Краеведческий музей, чтобы донести до будущего поколения мысли и стремления земляков.
В честь 300-летия города «капсулу времени» открыл мэр Владислав Пинаев. Раритет будет передан на хранение в историко-краеведческий музей. 12 августа тагильчане оставили потомкам новое послание, которое должно быть вскрыто через 100 лет.
В гильзу поместили письмо с пожеланиями благополучия и фотографии знаковых мест Нижнего Тагила 2022 года.
Надеюсь, что через 100 лет вы сделаете Нижний Тагил городом-миллионником, — сказал Владислав Пинаев.