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Девочка распорола ягодицу на горке в одном из дворов Нижнего Тагила

Девочка распорола ягодицу на горке в одном из дворов Нижнего Тагила

Сегодня, 13:51
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Пятилетняя девочка напоролась ягодицей на торчащий ржавый гвоздь во время катания с горки. Инцидент произошел во дворе дома на улице Окунева, 26 в Нижнем Тагиле.

Девочка гуляла с родственницей. Очевидица происшествия рассказала, что она вместе с семьей проходила мимо детской площадки. С ними было двое детей. Они попросились скатиться с горки. Мальчик и девочка уже скатились, когда третий ребенок поехал и напоролся на гвоздь, сообщила женщина в группе «Инцидент Нижний Тагил».

По словам женщины, его не было заметно. Девочка начала плакать, а взрослые не сразу поняли, насколько сильная травма. Когда пострадавшая встала, то взрослые увидели порванную лосину, а при детальном рассмотрении оказалось, что рана есть на ягодице.

Мы, бросив все, побежали в травмпункт, расположенный поблизости — на улице Окунева. Из травмы нашу девочку на скорой сразу же отправили в больницу, где ей в этот же день была проведена операция под наркозом, — рассказывает женщина.

Операция, рассказывает тагильчанка, прошла успешно. Сейчас девочка проходит лечение.

Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

Папа ребенка приехал на следующий день на место. Однако гвоздя в горке уже не было. Родители девочки обратились в прокуратуру с заявлением на управляющую компанию. Они планируют идти в суд, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Страшно представить, какую боль пережила наша малышка, врагу не пожелаешь такого. А что было бы, если не дай бог она порвала бы свое интимное место, переживает тагильчанка.
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Рана#Травма#Горка
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