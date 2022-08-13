Девочка распорола ягодицу на горке в одном из дворов Нижнего Тагила

Девочка гуляла с родственницей. Очевидица происшествия рассказала, что она вместе с семьей проходила мимо детской площадки. С ними было двое детей. Они попросились скатиться с горки. Мальчик и девочка уже скатились, когда третий ребенок поехал и напоролся на гвоздь, сообщила женщина в группе «Инцидент Нижний Тагил».