Девочка распорола ягодицу на горке в одном из дворов Нижнего Тагила

Девочка гуляла с родственницей. Очевидица происшествия рассказала, что она вместе с семьей проходила мимо детской площадки. С ними было двое детей. Они попросились скатиться с горки. Мальчик и девочка уже скатились, когда третий ребенок поехал и напоролся на гвоздь, сообщила женщина в группе «Инцидент Нижний Тагил».
По словам женщины, его не было заметно. Девочка начала плакать, а взрослые не сразу поняли, насколько сильная травма. Когда пострадавшая встала, то взрослые увидели порванную лосину, а при детальном рассмотрении оказалось, что рана есть на ягодице.
Мы, бросив все, побежали в травмпункт, расположенный поблизости — на улице Окунева. Из травмы нашу девочку на скорой сразу же отправили в больницу, где ей в этот же день была проведена операция под наркозом, — рассказывает женщина.
Операция, рассказывает тагильчанка, прошла успешно. Сейчас девочка проходит лечение.
Папа ребенка приехал на следующий день на место. Однако гвоздя в горке уже не было. Родители девочки обратились в прокуратуру с заявлением на управляющую компанию. Они планируют идти в суд, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Страшно представить, какую боль пережила наша малышка, врагу не пожелаешь такого. А что было бы, если не дай бог она порвала бы свое интимное место, переживает тагильчанка.