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Грузовик под Екатеринбургом сбил насмерть пешехода и скрылся

Грузовик под Екатеринбургом сбил насмерть пешехода и скрылся

Сегодня, 12:29
Фото: 1MI
Неизвестный за рулем грузовика сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Авария случилась утром 13 августа на 21 километре трассы Екатеринбург — Тюмень.

Пострадавший скончался до приезда медиков. Его личность на данный момент устанавливается.

По предварительным данным, неустановленный водитель двигался на грузовом автомобиле по дублеру Сибирского тракта в сторону Тюмени из Екатеринбурга. В какой-то момент он допустил наезд на пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД Екатеринбурга.

Там уточнили, что если ДТП случается со смертельным исходом или телесными повреждениями, то факт уезда с места может стать отягчающим обстоятельством. В таком случае виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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