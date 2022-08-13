Грузовик под Екатеринбургом сбил насмерть пешехода и скрылся

По предварительным данным, неустановленный водитель двигался на грузовом автомобиле по дублеру Сибирского тракта в сторону Тюмени из Екатеринбурга. В какой-то момент он допустил наезд на пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД Екатеринбурга.