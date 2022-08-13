Грузовик под Екатеринбургом сбил насмерть пешехода и скрылся

Пострадавший скончался до приезда медиков. Его личность на данный момент устанавливается.
По предварительным данным, неустановленный водитель двигался на грузовом автомобиле по дублеру Сибирского тракта в сторону Тюмени из Екатеринбурга. В какой-то момент он допустил наезд на пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД Екатеринбурга.
Там уточнили, что если ДТП случается со смертельным исходом или телесными повреждениями, то факт уезда с места может стать отягчающим обстоятельством. В таком случае виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.