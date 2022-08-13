Худрук рассказал историю постановки в честь 300-летия Нижнего Тагила

Постановка началась с видеокадров и истории о том, что основатели города — династия Демидовых, — приехали по велению своего батюшки.
Мог ли он (основатель — прим.ред.) предположить, что из Демидовской четы и небольшого заводика вырастет огромный промышленный центр? — задается риторическим вопросом закадровый голос.
Далее на цирковую арену, ставшую местом воспроизведения многолетней истории Нижнего Тагила, вышли актёры. Первая сцена — выступление в древнерусских костюмах как олицетворение завязки развития города в XVIII веке.
С момента создания заводов пошла промышленная жизнь Нижнего Тагила. Диктор рассказал, что по миру стала распространяться слава тагильского железа, сделанного из высокогорской руды c клеймом «Старый сокол».
Она была самого высокого, лучшего в мире качества.
Следом — очередная смена декораций, нарядов, картинки, и вот зритель оказывается вовлечен в историю Малахитовой фабрики Никиты Демидова, а по совместительству — в XIX веке.
Великолепно! Сиюминутно в печать! — декларирует актёр в образе солидного мужчины, принимавший статью журналиста о достижениях фабрики.
Действия продолжаются, и вот на сцену выходят почетные граждане разных эпох, внесшие свою лепту в развитие Нижнего Тагила.
История не стоит на месте, и к 25 минуте представления на сцене разворачивается новое действо, повествующее об одном из самых трагичных времен жизни страны — о Великой Отечественной войне. Пока артисты меняют образы, голос рассказывает зрителям о том, какой вклад в победу внёс тыловой труженик Нижний Тагил.
Россия смогла выстоять и победить в войне благодаря заводам Урала, — подытожил рассказчик.
Как удалось артистам меньше, чем за час, рассказать 300-летнюю историю Нижнего Тагила? Сколько времени затрачено на подготовку спектакля? Понравилось ли самим артистам выступление? Эти вопросы заинтересовали редакцию TagilCity.ru. Нам удалось связаться с художественным руководителем Драматического городского театра Игорем Булыгиным для того, чтобы получить ответы.
Подготовка к торжественному мероприятию у нас продолжалась четыре месяца. Четыре месяца — это работа над архивами, работа с историческими документами; это подготовка сценария плюс подбор видеокадров, фотоматериалов. Затем, непосредственно, уже сами репетиции — они заняли у нас три недели. Две недели мы репетировали в Драматическом театре, неделю нам предоставил свою площадку нижнетагильский цирк, за что мы им очень благодарны. И вместе, вот этой большой командой и Драматического театра, и цирка смогли сделать вот это, назовем его историческое театрализованное действо. Что касается нас, да, мы получили удовольствие, нам самим это понравилось. Мы считаем, что для трехсотлетия города мы сделали достаточно хорошую работу. Конечно, как любому творческому человеку хочется ещё, и жаль, что премьера — она же и последний показ этого мероприятия, — рассказал TagilCity.ru художественный руководитель Игорь Булыгин.