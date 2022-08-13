Худрук рассказал историю постановки в честь 300-летия Нижнего Тагила

Как удалось артистам меньше, чем за час, рассказать 300-летнюю историю Нижнего Тагила? Сколько времени затрачено на подготовку спектакля? Понравилось ли самим артистам выступление? Эти вопросы заинтересовали редакцию TagilCity.ru. Нам удалось связаться с художественным руководителем Драматического городского театра Игорем Булыгиным для того, чтобы получить ответы.