Маленьким жителям Нижнего Тагила на 300-летие города подарили «Киндерград»

Развлекательная зона поделена на несколько тематических площадок: Э – экопарк, Р – реки, К – космос, П – подносы и так далее. Есть развлечения для детей всех возрастов. Маленькие горожане рисуют, лепят и раскрашивают. Для них организована зона аквагрима. Тагильчане постарше участвуют подвижных играх и викторинах. В вопросах проверяются знания сказок Бажова и Мамина-Сибиряка.