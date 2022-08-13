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Маленьким жителям Нижнего Тагила на 300-летие города подарили «Киндерград»

Маленьким жителям Нижнего Тагила на 300-летие города подарили «Киндерград»

Сегодня, 18:29
Фото: TagilCity.ru
Маленьким жителям в честь праздника организовали детский городок с различными развлечениями. «Киндерград» расположился на спуске к фонтану на набережной 13 августа.

Развлекательная зона поделена на несколько тематических площадок: Э – экопарк, Р – реки, К – космос, П – подносы и так далее. Есть развлечения для детей всех возрастов. Маленькие горожане рисуют, лепят и раскрашивают. Для них организована зона аквагрима. Тагильчане постарше участвуют подвижных играх и викторинах. В вопросах проверяются знания сказок Бажова и Мамина-Сибиряка. 

Фото: TagilCity.ru

Детский праздник «Киндерград» прошёл с 12:00 до 16:00 в Театральном сквере и оставил приятные воспоминания у участников.

Мы пришли с детьми к самому началу Киндерграда. И до сих пор не могу вытащить их отсюда. Им хочется попробовать всё. Они уже и рыбок ловили, и в космос летали и рисовали. Всё очень нравится. Тем очень много, поэтому у столов никто не толпится. Всем легко хватает места. Спасибо организаторам за такой праздник, — рассказала корреспонденту TagilCity.ru тагильчанка Татьяна.

Детскую развлекательную программу, не оставившую малышей равнодушными, организовали участники творческого коллектива Центра культуры и искусства «НТМК», ДК имени Окунева, городского Дворца молодёжи, а также сотрудники Дворца детского и юношеского творчества и частных студий.

Фото: TagilCity.ru
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300 лет Нижнему Тагилу. День второй. Текстовая трансляция TagilCity.ru
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