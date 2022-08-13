Мошенница в Екатеринбурге за неделю обманула 13 пенсионеров на «гробовые» деньги

Серия хищений произошла в начале августа. Отличительной чертой стало то, что средства забирала женщина-курьер. При этом практически ежедневно фиксировались одно или два преступления.
Одна из пострадавших, проживающая в Ленинском районе, рассказала, что слышала о такой схеме. Когда неизвестные позвонили ей и заявили, что её дочь попала в ДТП, то она сразу начала сомневаться.
Причиной сомнений стал звонок на домашний, а не сотовый телефон. Однако, когда плачущая девушка назвала её мамой, то женщина поверила всем рассказам.
Неизвестные сказали, что нужны деньги за прекращение уголовного преследования дочери, которая стала виновницей ДТП.
Вскоре за суммой в 200 тысяч рублей из «гробовой» пришла женщина в очках чёрного цвета и молча забрала пакет.
Оперативникам удалось вычислить подозреваемую. Её задержали 9 августа. Ей оказалась 39-летняя женщина ранее судимая. Она проживает в Среднеуральске и работает менеджером по продажам.
Свою причастность девушка не отрицает. Она отметила, что в соцсетях нашла заработок и решила поправить своё финансовое положение. При этом она знала, какая работа ей предлагается. Она для получения работы записала «работодателю» видео, где согласилась совершать мошеннические действия. Видео хранилось в телефоне женщины.
С начала августа подозреваемая приезжала в Екатеринбург, забирала деньги и переводила на чужие счета. Себе она оставляла 10%, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
На данный момент известно о 13 эпизодах хищения. Всех, кто стал жертвой просят обратиться по телефонам 8(922)1991618 (Уголовный розыск), (343)294-14-94 (Дежурная часть) или 102 (02).