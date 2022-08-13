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Мошенница в Екатеринбурге за неделю обманула 13 пенсионеров на «гробовые» деньги

Мошенница в Екатеринбурге за неделю обманула 13 пенсионеров на «гробовые» деньги

Сегодня, 20:28
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Подозреваемая в обмане пенсионеров по схеме «родственник попал в ДТП» задержана в Екатеринбурге. Известно, что за неделю она обманула 13 пожилых людей.

Серия хищений произошла в начале августа. Отличительной чертой стало то, что средства забирала женщина-курьер. При этом практически ежедневно фиксировались одно или два преступления.

Одна из пострадавших, проживающая в Ленинском районе, рассказала, что слышала о такой схеме. Когда неизвестные позвонили ей и заявили, что её дочь попала в ДТП, то она сразу начала сомневаться.

Причиной сомнений стал звонок на домашний, а не сотовый телефон. Однако, когда плачущая девушка назвала её мамой, то женщина поверила всем рассказам.

Неизвестные сказали, что нужны деньги за прекращение уголовного преследования дочери, которая стала виновницей ДТП.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Вскоре за суммой в 200 тысяч рублей из «гробовой» пришла женщина в очках чёрного цвета и молча забрала пакет.

Оперативникам удалось вычислить подозреваемую. Её задержали 9 августа. Ей оказалась 39-летняя женщина ранее судимая. Она проживает в Среднеуральске и работает менеджером по продажам.

Свою причастность девушка не отрицает. Она отметила, что в соцсетях нашла заработок и решила поправить своё финансовое положение. При этом она знала, какая работа ей предлагается. Она для получения работы записала «работодателю» видео, где согласилась совершать мошеннические действия. Видео хранилось в телефоне женщины.

С начала августа подозреваемая приезжала в Екатеринбург, забирала деньги и переводила на чужие счета. Себе она оставляла 10%, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

На данный момент известно о 13 эпизодах хищения. Всех, кто стал жертвой просят обратиться по телефонам 8(922)1991618 (Уголовный розыск), (343)294-14-94 (Дежурная часть) или 102 (02).

#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Мошенничество#Обман#Пенсионеры
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