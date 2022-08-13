Мошенница в Екатеринбурге за неделю обманула 13 пенсионеров на «гробовые» деньги

Свою причастность девушка не отрицает. Она отметила, что в соцсетях нашла заработок и решила поправить своё финансовое положение. При этом она знала, какая работа ей предлагается. Она для получения работы записала «работодателю» видео, где согласилась совершать мошеннические действия. Видео хранилось в телефоне женщины.