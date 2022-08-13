Первые лица города поздравили Нижний Тагил с юбилеем и признались ему в любви

Нижний Тагил — дорогой тагильчанам город, который вызывает у них самые теплые чувства.
— Я люблю Нижний Тагил за силу, мощь и возможности. У Нижнего Тагила своя стать, — уверен Владислав Пинаев.
И больше всего нашим собеседникам важны тагильчане. Что они ценят в жителях города?
Я люблю Нижний Тагил за людей! Каждый город — это всего лишь внешность. Но любой город богат своими людьми, удивительными талантливыми людьми. Если говорить про тагильчан, то меня подкупает тагильский характер. В чем он? Это умение добиваться какой-то намеченной цели. В мороз ли, жару ли — эти люди всегда знают, чего они хотят. Вот это для меня есть и тагильчане. Жители города — это душа города. И я люблю душу города — тагильчан, — говорит худрук Драматического театра Игорь Булыгин.
Татьяна Удинцева, начальник управления образования, любит город за свои корни и профессию:
— Я люблю Нижний Тагил, потому что это моя родина, я здесь родилась, я коренная тагильчанка. Это город моего детства, моей юности, становления меня как профессионала. Это город тех людей, которых я очень люблю и уважаю.
Директор школы № 100 Дмитрий Язовских, говоря о любви к городу, тоже вспоминает о своей семье:
Это родной город, в котором живу я, живут мои родители (родились мои родители!), родился мой сын, родилась моя супруга и сейчас родилась моя внучка. Поэтому это всё родное, и я очень люблю людей, которые проживают в этом городе, которые делают его славным. Спасибо, что мне посчастливилось родиться в Нижнем Тагиле.
— Я люблю Нижний Тагил за его функциональную комфортность. Все мы были в крупных городах: пробки, суматоха, и в этом плане Нижний Тагил — спокойный город, жизнь здесь размеренная, — рассказывает замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.
Замглавы по соцполитике Валерий Суров говорит о ностальгии и снова о людях:
За то, что он каждый год меняется. Я здесь родился, я всю жизнь здесь живу. Я помню, когда мы смотрели фильм о Тагиле с мальчиком. Мы с Егором Копысовым сидели. Когда показали кинотеатр «Искру», я говорю: «Егор, я сюда ходил в кино по 5 копеек за билет». Он говорит: «Я тоже ходил, но у меня было по 10». Понятно, что у нас разница в возрасте с ним, но сам факт, что город меняется. И он меняется к лучшему. Я много где был и таких людей, как у нас с вами в городе, не видел. Наши люди — они добрые, отзывчивые. Это говорят все, кто приезжает в город и общается с тагильчанами. Мне нравятся люди, которые живут в нашем с вами городе.
Мы попросили наших собеседников немного помечтать и представить, каким будет родной город к 350-летию. Оказалось, их мечты больше похожи на дорожную карту — они не просто загадывают светлое будущее, но и делают его своей целью.
Алексей Бурдилов говорит о высоких технологиях и увеличении числа профессиональных кадров:
Хотелось бы, чтобы Нижний Тагил сохранял свою специфику сурового, но нежного города. Через 50 лет, я думаю, город будет более околонаучным и люди у нас будут близкие к науке, цифровым технологиям, инновациям, и мы будем современными специалистами.
Мечтой о городе-миллионнике к 400-летию Нижнего Тагила поделился глава города. И значит, через 50 лет план по рождаемости надо будет держать под контролем:
Через 50 лет в городе должно быть тысяч 500-600 человек, если через 100 хотим стать миллионником. На самом деле он должен процветать. Шутки шутками, но у него нет другой цели и задач. Он уже сейчас крупный промышленный центр. Но мы должны развиваться с точки зрения строительства жилья, ИЖС, прихода сюда новых предприятий, инвесторов. У нас есть трудовые ресурсы, программы по развитию инфраструктуры. Строим детские сады, реконструируем школы. Должен наступить какой-то скачок. Сейчас мы в каком-то затишье, как спящая капсула. Но настанет миг — и у города настанет новый виток развития, горд начнет набирать новые обороты. К нам должны заходить предприниматели различных направлений, я этого жду, мне этого очень хочется, — говорит Владислав Пинаев.
Игорь Булыгин говорит о душе человека и его манерах. У него есть рецепт, как сделать город счастливее:
Я надеюсь, через 50 лет город будет счастливым. Я желаю тагильчанам всем быть счастливыми, я желаю всем добра. Нашему городу не хватает добра. Один великий человек сказал, что такое патриотизм: это не когда ты кричишь «Ура», не когда ты ходишь строем. Патриотизм — это когда ты не бросаешь мусор мимо урны. И вот этого патриотизма я желаю, и надеюсь, что через 50 лет мы этого достигнем.