Почетные и заслуженные граждане Нижнего Тагила награждены в 300-летний юбилей города

Почетным гражданином города стал председатель совета ветеранов АО НПК «Уралвагонзавод» Георгий Бедрик. Награду ему вручили глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель гордумы Вадим Раудштейн.
Знака отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил» удостоились:
Напомним, празднование 300-летнего юбилея Нижнего Тагила продолжится три дня.12 августа в город прибыла делегация почетных гостей. Они открыли стелу «Город трудовой доблести» и запустили движение по мосту через Тагильский пруд. Вечером состоялся концерт с участием Хабиба, также впервые для горожан было показано 3D-mapping шоу на фасаде драматического театра.
13 августа журналисты TagilCity.ru также ведут текстовую трансляцию с мероприятий на сайте, а также ВКонтакте.