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Почетные и заслуженные граждане Нижнего Тагила награждены в 300-летний юбилей города

Почетные и заслуженные граждане Нижнего Тагила награждены в 300-летний юбилей города

Сегодня, 13:29
Вручение знаков «Почетный гражданин Нижнего Тагила» и «За заслуги перед городом Нижний Тагил» состоялось на торжественном собрании, посвященном 300-летию города. Мероприятие прошло в цирке 12 августа.

Почетным гражданином города стал председатель совета ветеранов АО НПК «Уралвагонзавод» Георгий Бедрик. Награду ему вручили глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и председатель гордумы Вадим Раудштейн.

Фото: TagilCity.ru

Знака отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил» удостоились:

  • начальник технического управления, заместитель главного инженера АО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» Роман Гельбинг;
  • методист автономного муниципального учреждения дополнительного образования Дзержинский дворец детского и юношеского творчества  Элеонора Закревская;
  • тренер МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Спутник» Александр Малышев;
  • директор Городского дворца детского и юношеского творчества Оксана Михневич;
  • рабочий по благоустройству социально-бытового бюро АО «Химзавод Планта» Галина Палкина.
Фото: TagilCity.ru

Напомним, празднование 300-летнего юбилея Нижнего Тагила продолжится три дня.12 августа в город прибыла делегация почетных гостей. Они открыли стелу «Город трудовой доблести» и запустили движение по мосту через Тагильский пруд. Вечером состоялся концерт с участием Хабиба, также впервые для горожан было показано 3D-mapping шоу на фасаде драматического театра.

13 августа журналисты TagilCity.ru также ведут текстовую трансляцию с мероприятий на сайте, а также ВКонтакте.

300 лет Нижнему Тагилу. День второй. Текстовая трансляция TagilCity.ru
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300 лет Нижнему Тагилу. День второй. Текстовая трансляция TagilCity.ru
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