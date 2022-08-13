Пропавшая под Екатеринбургом блондинка на красной иномарке найдена в Москве

Найти свердловчанку помогли записи с камер видеонаблюдения. По ним сотрудники правоохранительных органов установили, что девушка уехала на иномарке в Москву. Она была найдена в одном из хостелов столицы. Помогло в розыске то, что Мария расплачивалась банковской картой.



Девушка жива и здорова, однако отказывается возвращаться к родственникам в Березовский, так как хочет самостоятельной жизни, пишет Е1.