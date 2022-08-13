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Пропавшая под Екатеринбургом блондинка на красной иномарке найдена в Москве

Пропавшая под Екатеринбургом блондинка на красной иномарке найдена в Москве

Сегодня, 15:21
Фото: 1MI
Блондинка Мария Крицкая, пропавшая в Березовском 8 августа, найдена в Москве живой и здоровой. Родственники сообщали, что девушка могла передвигаться на красной Honda Civiс.

9 августа в отделение полиции обратились родные пропавшей. Они пояснили, что девушка не оставила никакой записки и перестала выходить на связь. Ранее Мария уже пропадала, но возвращалась домой.

Найти свердловчанку помогли записи с камер видеонаблюдения. По ним сотрудники правоохранительных органов установили, что девушка уехала на иномарке в Москву. Она была найдена в одном из хостелов столицы. Помогло в розыске то, что Мария расплачивалась банковской картой.
 
Девушка жива и здорова, однако отказывается возвращаться к родственникам в Березовский, так как хочет самостоятельной жизни, пишет Е1.

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