Туристка не знала о своей беременности и родила на Эльбрусе

На ближней станции Гара-Баши у жительницы страны отошли воды. К приезду бригады спасателей они обнаружили новоиспеченную мать и здорового малыша. Семью отвезли на поляну Азау, где отдали в скорую помощь. Все чувствуют себя хорошо. В МЧС признались, что подобный случай — первый в их практике.
Очевидцы события стали шутить, что мальчика нужно назвать Эльбрусом — в честь места рождения, сообщает Ура.ру.
В этой истории людей больше всего удивил тот факт, что женщина не знала о своей беременности. Пользователи соцсетей отметили, что подобное действительно случается, и они знают не один подобный случай.