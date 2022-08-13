Туристка не знала о своей беременности и родила на Эльбрусе

На ближней станции Гара-Баши у жительницы страны отошли воды. К приезду бригады спасателей они обнаружили новоиспеченную мать и здорового малыша. Семью отвезли на поляну Азау, где отдали в скорую помощь. Все чувствуют себя хорошо. В МЧС признались, что подобный случай — первый в их практике.