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Туристка не знала о своей беременности и родила на Эльбрусе

Туристка не знала о своей беременности и родила на Эльбрусе

Сегодня, 16:34
Фото: 1MI
В момент покорения Эльбруса россиянка родила ребёнка на высоте 3800 метров над уровнем моря. Туристка не догадывалась о том, что беременна.

На ближней станции Гара-Баши у жительницы страны отошли воды. К приезду бригады спасателей они обнаружили новоиспеченную мать и здорового малыша. Семью отвезли на поляну Азау, где отдали в скорую помощь. Все чувствуют себя хорошо. В МЧС признались, что подобный случай — первый в их практике.

Очевидцы события стали шутить, что мальчика нужно назвать Эльбрусом — в честь места рождения, сообщает Ура.ру.

В этой истории людей больше всего удивил тот факт, что женщина не знала о своей беременности. Пользователи соцсетей отметили, что подобное действительно случается, и они знают не один подобный случай.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Россия#Ребенок#Роды#Беременная#Горы
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