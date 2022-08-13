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Укравший забытую в кофейне карту мужчина разыскивается в Нижнем Тагиле

Укравший забытую в кофейне карту мужчина разыскивается в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:45
Фото: 1MI
Сотрудники полиции разыскивают тагильчанина, который похитил забытую в кофейне банковскую карту и потратил с нее 5 тысяч рублей.

Мужчине на вид 40-45 лет. Он имеет худощавое телосложение. В момент кражи он был одет в жёлтую футболку и синие цветные шорты. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения в торговой точке на улице Газетная. Там мужчина покупал по карте алкоголь.

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

На выходе из точки его ждал приятель. Он был одет в синие джинсы, полосатую рубаху с коротким рукавом и синюю бейсболку.

Банковскую карту потерял 31-летний житель Екатеринбурга. Он в Нижнем Тагиле был проездом. Уже находясь дома пострадавший заметил что с его карты совершены покупки на 5 тысяч рублей. Он догадался о потере и заявил в полицию.

На данный момент в полиции возбуждено уголовное дело по статье за кражу, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

В полиции просят всех, кто располагает данными о мужчине сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)97-64-02 или на линию 02.

#Ирина Кирилова#Криминал#Нижний Тагил#Кража#Банковская карта#Утеря#Полиция
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