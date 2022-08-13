Укравший забытую в кофейне карту мужчина разыскивается в Нижнем Тагиле

Мужчине на вид 40-45 лет. Он имеет худощавое телосложение. В момент кражи он был одет в жёлтую футболку и синие цветные шорты. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения в торговой точке на улице Газетная. Там мужчина покупал по карте алкоголь.