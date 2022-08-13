TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Узбека будут судить за 137 «закладок» героина в Нижнем Тагиле

Узбека будут судить за 137 «закладок» героина в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:10
Фото: 1MI
Гражданин Узбекистана сделал 137 «закладок» героина в Нижнем Тагиле. Суммарный вес наркотических средств составил 57,925 грамм.

Следователи установили, что 21-летний мигрант разложил на территории города крупную партию наркотиков. Мужчину задержали во время создания новой «закладки» по адресу улица Циолковского, 17.

Ранее житель Узбекистана действовал в сговоре с другими, неизвестными людьми. Коммуникация происходила через сеть Интернет. От преступников осужденный получил координаты трёх тайников. Вещества, найденные в них, он разложил в 137 «кладов» на территории Нижнего Тагила за 26 дней декабря 2021 года.

Мигрант предстал перед Ленинским районным судом Нижнего Тагила. Его осудили на 9 лет строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Читайте также:
27-летний узбек с крупной партией героина задержан в Екатеринбурге
#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Полиция#Наркотики#Закладка#Прокуратура#Суд#Криминал
Подпишитесь
300 лет Нижнему Тагилу. День второй. Текстовая трансляция TagilCity.ru
Сегодня, 12:15
Движение на мосту через Тагильский пруд запущено в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:25
Первый глава Нижнего Тагила Николай Диденко признался городу в любви
Вчера, 19:18
Заботливый Нижний Тагил
27 июля, 14:35
Карта перекрытия дорог в Нижнем Тагиле на День города 12, 13 и 14 августа
9 августа, 16:56
3D-mapping шоу показали в Нижнем Тагиле
Вчера, 22:50