Узбека будут судить за 137 «закладок» героина в Нижнем Тагиле

Ранее житель Узбекистана действовал в сговоре с другими, неизвестными людьми. Коммуникация происходила через сеть Интернет. От преступников осужденный получил координаты трёх тайников. Вещества, найденные в них, он разложил в 137 «кладов» на территории Нижнего Тагила за 26 дней декабря 2021 года.