Узбека будут судить за 137 «закладок» героина в Нижнем Тагиле

Следователи установили, что 21-летний мигрант разложил на территории города крупную партию наркотиков. Мужчину задержали во время создания новой «закладки» по адресу улица Циолковского, 17.
Ранее житель Узбекистана действовал в сговоре с другими, неизвестными людьми. Коммуникация происходила через сеть Интернет. От преступников осужденный получил координаты трёх тайников. Вещества, найденные в них, он разложил в 137 «кладов» на территории Нижнего Тагила за 26 дней декабря 2021 года.
Мигрант предстал перед Ленинским районным судом Нижнего Тагила. Его осудили на 9 лет строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.