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Вандалы украли с памятника героям ВОВ Вечный огонь в Челябинской области

Вандалы украли с памятника героям ВОВ Вечный огонь в Челябинской области

Сегодня, 17:12
Фото: 1MI
Вандалы украли с памятника героям Великой Отечественной войны Вечный огонь и разрисовали его маркером. Осквернение памятника случилось 13 августа ночью в поселении Потанино Челябинской области.

Правоохранители взяли инцидент на контроль. Полицейские сообщили, что приложат все усилия для поимки хулиганов, а на месте работают следователи.

Это не единичный случай осквернения монументов. Ранее в Копейске девушка разрисовала баллончиком мемориал на территории образовательного учреждения, пишет «КП-Челябинск».

Тем временем на территории Нижнего Тагила вандалы портят общественные площадки: ломают качели и лавочки. Малолетние жители города не читают правила эксплуатации парков и часто их нарушают, не обращая внимание на замечания взрослых.

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#Анна Варнакина#Памятник#Криминал#Челябинск#Вандалы#Мемориал#Вечный огонь
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