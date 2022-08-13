Вандалы украли с памятника героям ВОВ Вечный огонь в Челябинской области

Правоохранители взяли инцидент на контроль. Полицейские сообщили, что приложат все усилия для поимки хулиганов, а на месте работают следователи.
Это не единичный случай осквернения монументов. Ранее в Копейске девушка разрисовала баллончиком мемориал на территории образовательного учреждения, пишет «КП-Челябинск».
Тем временем на территории Нижнего Тагила вандалы портят общественные площадки: ломают качели и лавочки. Малолетние жители города не читают правила эксплуатации парков и часто их нарушают, не обращая внимание на замечания взрослых.