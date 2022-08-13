Во время празднования 300-летия Нижнего Тагила в городе будут ловить пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД «Нижнетагильское» напоминают о том, что за вождение в нетрезвом виде правонарушителю полагается лишение прав сроком от 1,5 года до 2 лет и штраф 30 000 рублей. За повторное нарушение закона на автовладельца заводится уголовное дело, которое предполагает санкции в виде штрафа от 200 000 до 300 000 рублей, принудительные работы до 2 лет, общественно полезный труд в течение 480 часов или заключение в тюрьму на 2 года.