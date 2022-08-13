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Во время празднования 300-летия Нижнего Тагила в городе будут ловить пьяных водителей

Во время празднования 300-летия Нижнего Тагила в городе будут ловить пьяных водителей

Сегодня, 12:46
Фото: ГИБДД «Нижнетагильское»
Во время празднования 300-летия Нижнего Тагила по городу и ГГО пройдут рейды отрядов ГИБДД. Правоохранители проверят соблюдение законов с 12 по 14 августа.

Рейдовые мероприятия и «Стоп-контроль» обязательны для профилактики нарушений ПДД среди пьяных, лишенных прав или вовсе не имеющих документов водителей.

Сотрудники ГИБДД «Нижнетагильское» напоминают о том, что за вождение в нетрезвом виде правонарушителю полагается лишение прав сроком от 1,5 года до 2 лет и штраф 30 000 рублей. За повторное нарушение закона на автовладельца заводится уголовное дело, которое предполагает санкции в виде штрафа от 200 000 до 300 000 рублей, принудительные работы до 2 лет, общественно полезный труд в течение 480 часов или заключение в тюрьму на 2 года.

Сотрудники правопорядка напоминают о необходимости взаимной вежливости, внимательности и соблюдении правил дорожного движения, пишет ГИБДД «Нижнетагильское».

300 лет Нижнему Тагилу. День второй. Текстовая трансляция TagilCity.ru
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300 лет Нижнему Тагилу. День второй. Текстовая трансляция TagilCity.ru
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