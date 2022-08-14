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Частный дом и квартира горели в Серове из-за проводки

Частный дом и квартира горели в Серове из-за проводки

Сегодня, 13:46
Фото: 1MI
13 августа в Серове произошло сразу два пожара. Воспламенился частный дом в центре города, а в поселке Энергетиков - квартира.

В 10.37 спасатели узнали о пожаре по улице Рабочей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС РФ по региону. На площади в 120 «квадратов» повредилась кровля, чердачное перекрытие, стены и домашнее имущество. 

Пламя тушили четыре спецмашины и 17 пожарных. К 10.48 пожар локализовали, а к 11.00 спасатели закрыли открытое горение. Проливка продолжалась еще один час. 

И уже через пять минут спасатели узнали об еще одном пожаре. Загорелась квартира на первом этаже в пятиэтажном доме на улице Попова в поселке Энергетиков. На площади в 4 квадратных метра огонь повредил домашнее имущество.

10 спасателей на трех машинах потушили пламя за 10 минут. Ещё 11 минут пожарным потребовалось на проливку сооружения. 

Никто не пострадал. Предварительные причины ЧП - короткое замыкание проводки.  

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Пламя#Огонь#Очаг возгорания#Возгорание
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