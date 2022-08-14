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На Урале учителя английского языка обвинили в домогательствах к школьнице

На Урале учителя английского языка обвинили в домогательствах к школьнице

Сегодня, 11:16
Фото: 1MI
Учителя английского языка Василия из села Завьяловское на Урале задержали правоохранители. Мужчину подозревают в совращении ученицы.

Как утверждают местные жители, мужчина склонял девочку к оральному сексу. Известно, что 29-летний Василий преподает уже семь лет. Ранее на него не жаловались.

Сейчас же мужчину обвиняют в трех подобных случаях. По данным Е1, учителя на время следствия отправили в СИЗО-2 в Ирбит.

Мать мужчины работает директором в той же школе. Она не верит, что обвинения имеют за собой настоящую почву.

Для нас с отцом это был гром среди ясного неба. Все просто в шоке, никто такого не ожидал, - рассказала женщина.

Также по словам матери, бабушка девочки узнала о некой переписке школьницы с учителем английского, которая имела личный характер и обратилась в полицию. При этом мать педагога отмечает, что данная ученица «любит мужское внимание».

Также она рассказала, что у аккаунта, с которым переписывалась школьница, было другое имя. А когда выяснилось, что аноним – это Василий, бабушка даже пожелала забрать свое заявление.

По части 1 статьи 134 УК РФ педагогу за действия сексуального характера с несовершеннолетней грозит до четырех лет лишения свободы.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Учитель#Домогательства#Развращение
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