На Урале учителя английского языка обвинили в домогательствах к школьнице

Как утверждают местные жители, мужчина склонял девочку к оральному сексу. Известно, что 29-летний Василий преподает уже семь лет. Ранее на него не жаловались.
Сейчас же мужчину обвиняют в трех подобных случаях. По данным Е1, учителя на время следствия отправили в СИЗО-2 в Ирбит.
Мать мужчины работает директором в той же школе. Она не верит, что обвинения имеют за собой настоящую почву.
Для нас с отцом это был гром среди ясного неба. Все просто в шоке, никто такого не ожидал, - рассказала женщина.
Также по словам матери, бабушка девочки узнала о некой переписке школьницы с учителем английского, которая имела личный характер и обратилась в полицию. При этом мать педагога отмечает, что данная ученица «любит мужское внимание».
Также она рассказала, что у аккаунта, с которым переписывалась школьница, было другое имя. А когда выяснилось, что аноним – это Василий, бабушка даже пожелала забрать свое заявление.
По части 1 статьи 134 УК РФ педагогу за действия сексуального характера с несовершеннолетней грозит до четырех лет лишения свободы.