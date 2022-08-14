На Уралмаше в Екатеринбурге горит известный ресторан

По словам свидетелей событий, слышны взрывы, предположительно, это лопается шифер. Скорее всего воспламенилась кухня общепита. На месте работают спасатели, пишет Е1.
По ловам свидетелей, спасатели прибыли оперативно. Сообщение об огне сотрудники МЧС получили в 10:20. Горела кровля здания.
Площадь воспламенения составляла 200 квадратных метров. Людей в здании на момент пожара не было, поэтому никто не пострадал.
В тушении участвовало восемь единиц пожарной техники и 21 пожарный. Из здания они вынесли четыре газовых баллона, которые могли взорваться в любой момент. Свидетели отмечают, что кафе почти полностью сгорело.