Полиция отказалась наказывать напавшего на таксиста с кирпичом жителя Екатеринбурга

Из-за этого водитель отказался везти жителя Екатеринбурга (по правилам работы такси, а также правилам дорожного движения). Тогда екатеринбуржец разозлился, взял с пола кирпич и кинул им в машину. После удара у автомобиля оказалось разбитым переднее стекло и окно. Все это случилось 1 мая на набережной Рабочей молодежи.