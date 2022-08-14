Полиция отказалась наказывать напавшего на таксиста с кирпичом жителя Екатеринбурга

Речь идет о пассажире, которые ехал с детьми на такси, как вдруг напал на водителя, пишет Е1.
По словам пострадавшего, нападающий не был трезвым. Он заказал автомобиль такси класса «Комфорт плюс», но не указал, что ему нужно два детских кресла для перевозки детей.
Из-за этого водитель отказался везти жителя Екатеринбурга (по правилам работы такси, а также правилам дорожного движения). Тогда екатеринбуржец разозлился, взял с пола кирпич и кинул им в машину. После удара у автомобиля оказалось разбитым переднее стекло и окно. Все это случилось 1 мая на набережной Рабочей молодежи.
После обращения в полицию мужчина получил ответ, согласно которому, по его словам, буйного екатеринбуржца наказывать не будут. Поэтому он намерен обращаться еще и в прокуратуру.
На ремонт авто мужчина, как сообщает сам он, потратил около 40 тысяч рублей.
В полиции ответили, что личность пассажира установили, но признаков состава преступления в действиях нарушителя не нашли. Также там добавили, что инцидент можно урегулировать при помощи обращения в суд для взыскания денег за ремонт.