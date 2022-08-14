Тагильчане сыграли шахматные партии на 300 досках одновременно

Сначала глава города Владислав Пинаев приветствовал всех участников мероприятия и пожелал всем ярких и красивых выступлений. Он поздравил всех с Днем физкультурника, а также с 300-летним юбилеем Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба городской администрации.
Затем мэр наградил тренеров, спортсменов и других тагильчан Почетными грамотами Главы города, благодарственными письмами и другими наградами.
По завершении торжества мэр вместе с делегацией городов побратимов, главами профильных управлений и муниципальных организаций осмотрел спортплощадки комплекса, приветствовал юных спортсменов.
В большом зале игровых видов спорта имеется 20 секторов с 300 шахматными досками. Соперниками команд спортивных школ, образовательных учреждений, УВЗ, ЕВРАЗ НТМК, Уралхимпласта, ВГОКа и других городов выступили шахматисты из региона.
Мэр предложил ежедневно увеличивать количество шахматных досок на одну и сделать турнир традиционным состязанием в день рождения города.