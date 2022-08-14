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Тагильчане сыграли шахматные партии на 300 досках одновременно

Тагильчане сыграли шахматные партии на 300 досках одновременно

Сегодня, 11:22
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила сыграли в шахматы на 300 досках в честь юбилея города.

Сначала глава города Владислав Пинаев приветствовал всех участников мероприятия и пожелал всем ярких и красивых выступлений. Он поздравил всех с Днем физкультурника, а также с 300-летним юбилеем Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба городской администрации.

Затем мэр наградил тренеров, спортсменов и других тагильчан Почетными грамотами Главы города, благодарственными письмами и другими наградами.

По завершении торжества мэр вместе с делегацией городов побратимов, главами профильных управлений и муниципальных организаций осмотрел спортплощадки комплекса, приветствовал юных спортсменов.

В большом зале игровых видов спорта имеется 20 секторов с 300 шахматными досками. Соперниками команд спортивных школ, образовательных учреждений, УВЗ, ЕВРАЗ НТМК, Уралхимпласта, ВГОКа и других городов выступили шахматисты из региона. 

Мэр предложил ежедневно увеличивать количество шахматных досок на одну и сделать турнир традиционным состязанием в день рождения города.

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#Елена Озерова#Общество#300 лет Нижнему Тагилу#Нижний Тагил#Праздник#Спорт#Шахматы#Владислав Пинаев
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