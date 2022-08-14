Тагильчане сыграли шахматные партии на 300 досках одновременно

Сначала глава города Владислав Пинаев приветствовал всех участников мероприятия и пожелал всем ярких и красивых выступлений. Он поздравил всех с Днем физкультурника, а также с 300-летним юбилеем Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба городской администрации.