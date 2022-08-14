Телега с соломой полыхала возле фермы в Черноусово в Свердловской области

Солома в телеге, которую вез трактор, загорелась в Черноусово в Свердловской области. Люди предполагают, что виной стала непотушенная сигарета или искра от машины. О происшествии стало известно 12 августа в 20:00.

Очевидцы сообщают, что возгорание случилось на телеге с сеном, которую вёз трактор. Машинист успел отцепить груз, транспортное средство не загорелось. На кадрах с места событий видно пожар и пожарный автомобиль, который назвали «ретро-пожарная машина». На фотографии, опубликованной в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский», видно, что площадь возгорания увеличилась. Местные жители подмечают, что для тушения были задействованы дополнительные силы огнеборцев. В комментариях к записи люди предположили, что причиной пожара могла стать искра от трактора или непотушенная сигарета тракториста. Другие жители пожалели скот, который остался без подстилки из-за огня. Фото: Подслушано Каменск-Уральский Читайте также: Природный пожар из-за сухих гроз потушили в Пелыме Женщину и ребёнка спасли из горящей квартиры в Екатеринбурге Лес под Верхней Пышмой воспламенился из-за несоблюдения техники безопасности