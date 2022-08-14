Телега с соломой полыхала возле фермы в Черноусово в Свердловской области

Очевидцы сообщают, что возгорание случилось на телеге с сеном, которую вёз трактор. Машинист успел отцепить груз, транспортное средство не загорелось. На кадрах с места событий видно пожар и пожарный автомобиль, который назвали «ретро-пожарная машина».
На фотографии, опубликованной в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский», видно, что площадь возгорания увеличилась. Местные жители подмечают, что для тушения были задействованы дополнительные силы огнеборцев.
В комментариях к записи люди предположили, что причиной пожара могла стать искра от трактора или непотушенная сигарета тракториста. Другие жители пожалели скот, который остался без подстилки из-за огня.