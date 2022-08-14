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В частном доме в Истоке потушили пожар площадью 100 квадратных метров

В частном доме в Истоке потушили пожар площадью 100 квадратных метров

Сегодня, 11:31
Фото: 1MI
В Истоке потушили пожар, распространившийся на 100 квадратных метров площади.

Загорелся частный дом. ЧП произошло утром 14 августа. Местные жители заметили, как над поселком поднимается черный дым. Выяснилось, на одном из частных владений произошло воспламенение. К месту ЧП приехали спасатели, сообщает «Инцидент Екатеринбург».

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области отметили, что на месте трудились две единицы техники и четыре сотрудника МЧС. В ведомстве отметили, что горели хозяйственные постройки - сараи. На жилые дома пламя не успело перекинуться.

Никто из людей не пострадал. Пожар оперативно ликвидировали.

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