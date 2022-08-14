Воровки вытащили iPhone Pro Max у покупательницы в Екатеринбурге

Известно, что телефон украли воровки, работающие совместно. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В торговый зал женщина со светлыми волосами с и брюнетка в бандане зашли друг за другом. Они шли за своей будущей жертвой. Сама пострадавшая рассказала, что магазин был практически пустой.
Женщины работали в тандеме, одна отвлекала внимание, вторая — аккуратно вытаскивала из сумки мобильное устройство. Телефон находился в боковом кармане рюкзака покупательницы.
Пострадавшая обратилась в полицию. Но свое заявление она готова забрать, если женщины вернут ей украденное. В полиции проводят проверку.