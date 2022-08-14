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Воровки вытащили iPhone Pro Max у покупательницы в Екатеринбурге

Воровки вытащили iPhone Pro Max у покупательницы в Екатеринбурге

Сегодня, 14:08
Фото: 1MI
В магазине Екатеринбурга воровки вытащили у покупательницы iPhone Pro Max золотого цвета. Инцидент произошел в магазине Fix Price 12 августа.

Известно, что телефон украли воровки, работающие совместно. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В торговый зал женщина со светлыми волосами с и брюнетка в бандане зашли друг за другом. Они шли за своей будущей жертвой. Сама пострадавшая рассказала, что магазин был практически пустой. 

Женщины работали в тандеме, одна отвлекала внимание, вторая — аккуратно вытаскивала из сумки мобильное устройство. Телефон находился в боковом кармане рюкзака покупательницы.

Пострадавшая обратилась в полицию. Но свое заявление она готова забрать, если женщины вернут ей украденное. В полиции проводят проверку.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Воровство#Вор#Телефон#Мобильный телефон#Кража
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